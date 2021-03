Premiéri Maďarska a ČR rokovali s izraelským premiérom o covide

Jeruzalem/Budapešť 11. marca (TASR) - O možnostiach spolupráce v oblasti boja proti koronavírusovej pandémii rokovali vo štvrtok v Jeruzaleme predsedovia vlád Maďarska a Česka Viktor Orbán a Andrej Babiš s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Informovala o tom agentúra MTI.



Netanjahu na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že sa zaoberali viacerými návrhmi, okrem iného aj akceptovaním tzv. zelených pasov, teda potvrdení o očkovaní proti koronavírusu SARS-CoV-2.



Izraelský premiér podotkol, že jeho krajina už uzatvorila dohodu o vzájomnom uznávaní takýchto potvrdení s viacerými krajinami. Dodal, že by bolo dôležité okruh týchto krajín rozšíriť o Maďarsko a Česko.



Na trojstrannej schôdzke premiéri detailne rokovali aj o tom, ako by bolo možné zapojiť Maďarsko a Česko do medzinárodnej výroby vakcín, ktorú plánuje Izrael. "Spolu dokážeme viac," zdôraznil Netanjahu.



Premiérov Maďarska a Česka označil predseda izraelskej vlády za osobných priateľov. Vyjadril im vďaku za to, že obe krajiny otvorili pobočky svojich zastupiteľských úradov v Jeruzaleme a na medzinárodnej scéne pomáhajú Izraelu ako spriatelenej krajine.