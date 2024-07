Premiéri Poľska a Španielska privítali výsledky volieb vo Francúzsku

Varšava/Berlín/Madrid 8. júla (TASR) – Poľský premiér Donald Tusk a predseda španielskej vlády Pedro Sánchez privítali v nedeľu výsledky parlamentných volieb vo Francúzsku, v ktorých podľa odhadov nezvíťazila krajná pravica. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.



"V Paríži nadšenie, v Moskve sklamanie, na Ukrajine úľava. Dosť na to, aby sme boli vo Varšave spokojní," napísal na sociálnej sieti Tusk, ktorá po prvom kole francúzskych volieb pred týždňom varoval pred podľa jeho slov veľmi nebezpečným obratom pre Francúzsko a Európu.



Sánchez uviedol, že Francúzsko si vybralo odmietnutie krajnej pravice a "sociálnu ľavicu, ktorá rieši problémy ľudí serióznou a odvážnou politikou". Prekvapivé výsledky podľa vlastných slov víta rovnako ako výsledky volieb v Británii, kde stredoľavá Labouristická strana drvivo zvíťazila na konzervatívcami. Obe krajiny si podľa španielskeho premiéra zvolili pokrok a neoslabovanie práv a slobôd.



Predstaviteľ nemeckých sociálnych demokratov kancelára Olafa Scholza, Nils Schmid, v nedeľu povedal, že Francúzsko "sa vyhlo najhoršiemu". Prezident Emmanuel Macron je však politicky oslabený po tom, ako jeho centristi prišli o významný počet poslancov.



Politik nemeckých kresťanských demokratov z CDU Armin Laschet vidí po voľbách vo Francúzsku nádeje na proeurópsku väčšinu. Vo vyjadrení pre DPA tiež uviedol, že Macron mal pravdu v tom, že "keď tretina (voličov) volí radikálnu pravicu, je potrebné zmobilizovať zvyšné dve tretiny".



Radosť z neočakávane dobrých výsledkov francúzskej ľavicovej aliancie Nový ľudový front (NFP) vyjadrili talianske ľavicové strany. "Pravicu možno poraziť," komentovala šéfka Demokratickej strany (PD) Elly Schleinová. Za jasnú známku nádeje správy z Francúzska označil šéf strany Talianska ľavica Nicola Fratoianni.



Aktualizované prognózy ukazujú, že NFP by mala získať 177 až 198 kresiel v 577-člennej dolnej komore parlamentu, Národnom zhromaždení. Macronova aliancia Spolu (ENS) je druhá s možným ziskom 152 až 169 mandátov a krajne pravicové Národné združenie (RN) tretie so 135 až 145 poslancami, informovali televízie TF1 a France 2.