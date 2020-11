Premiérka Ardernová sa so Stranou zelených dohodla na vládnej koalícii

Wellington 1. novembra (TASR) - Novozélandská Strana práce premiérky Jacindy Ardernovej podpísala v nedeľu so Stranou zelených dohodu o vytvorení vlády, informovala agentúra Reuters.



Strana práce získala v parlamentných voľbách 17. októbra 64 kresiel v 120-člennom parlamente.



Strana práce má dosť mandátov na to, aby mohla vládnuť samostatne. Vytváranie koalícií je však na Novom Zélande bežné a politické strany snažia dosahovať zhodu, píše Reuters.



Ardernová v sobotu povedala, že zloženie novej vlády oznámi v pondelok. Strane zelených ponúka dve ministerstvá.



Strana práce pred októbrovými voľbami vládla v koalícii so Stranou zelených a zoskupením Nový Zéland na prvom mieste (NZF).