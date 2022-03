Premiérka Litvy sa pridala k polovojenskej dobrovoľníckej organizácii

Vilnius 11. marca (TASR) - Litovská premiérka Ingrida Šimonyté sa v piatok stala členkou polovojenskej dobrovoľníckej organizácie, ktorá v tejto pobaltskej krajine pomáha polícii a armáde. Ako informovala agentúra Reuters, počet ľudí, ktorí sa prihlásili do tohto združenia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, prudko stúpol.



Predsedníčka litovskej vlády v piatok rovnako ako stovky ďalších ľudí zložila prísahu pred parlamentom a pridala sa tak Litovskému streleckému zväzu (LŠS). Stalo sa to v deň výročia vyhlásenia nezávislosti Litvy, ktorá sa 11. marca 1990 ako prvá krajina oslobodila spod Sovietskeho zväzu.



Od začiatku konfliktu na Ukrajine sa do radov tejto obrannej organizácie prihlásilo vyše 2000 osôb, čím celkový počet jej členov stúpol na 12.000. Tretinu z nich tvoria ženy.



Členovia LŠS absolvujú základný vojenský výcvik a ako dobrovoľníci potom pomáhajú - podľa potreby - polícii alebo armáde s určitými úlohami.



Šimonyté konštatovala, že pozoruje, ako sú mnohí ľudia znepokojení súčasnou situáciou. Dobrovoľnícka činnosť, ako napríklad aj členstvo v uvedenom zväze, je preto podľa nej dobrou aktivitou.



Reuters pripomína, že pobaltské krajiny Litva, Lotyšsko a Estónsko, ktoré sú členmi NATO i EÚ, dostali od svojich západných partnerov pomoc čo sa týka posilnenia východnej hranice NATO pred hrozbou zo strany Ruska a jeho spojenca Bieloruska.