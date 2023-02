Premiérka Marinová: Fínsko chce vstúpiť do NATO spolu so Švédskom

Viedeň 17. februára (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová vyjadrila v piatok odhodlanie dosiahnuť, aby Fínsko a Švédsko vstúpili do NATO spoločne aj napriek námietkam zo strany Turecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Je v záujme Fínska a Švédska a aj NATO, aby Fínsko a Švédsko vstúpili (do Aliancie) spoločne," povedala Marinová počas piatkovej návštevy Viedne. Dodala však, že Helsinki nemôžu ovplyvniť proces ratifikácie v Turecku a Maďarsku. Tieto dve krajiny ako jediné z 30 členov NATO vstup severských krajín ešte oficiálne neratifikovali.



"Jasne sme spoločne oznámili, že chceme do NATO vstúpiť spolu," pokračovala Marinová. Pripomenula, že s prihliadnutím na ruskú inváziu na Ukrajinu už pre Fínsko nie je neutralita vhodná.



Marinová a rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer rokovali o vojne na Ukrajine i aktuálnych otázkach Európskej únie. Fínska premiérka zdôraznila nevyhnutnosť poskytovať Ukrajine aj naďalej podporu.



"Ak (ruský prezident Vladimir) Putin zvíťazí vo vojne, nebude v bezpečí nikto, ani v Európe, ani vo svete," doplnila s tým, že Fínsko je jedným z najväčších podporovateľov Ukrajiny v oblasti vojenskej pomoci či obnovy krajiny.



V spojitosti s neutrálnym postojom Rakúska Marinová uviedla, že rozhodnutie spočíva na jednotlivých krajinách a Rakúsko v oblasti solidarity s Ukrajinou podľa premiérky vždy "dobre spolupracovalo".



"V Európskej únii nie je vôbec žiadny nátlak na neutrálne krajiny, aby zmenili svoj postoj," povedal Nehammer.



Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu. Za najväčšiu prekážku v spojitosti s ratifikáciou je považovaná Ankara. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dokonca naznačil, že jeho krajina by mohla ratifikovať žiadosť Fínska, nie však Švédska. Ankara túto krajinu obviňuje, že nie je dosť tvrdá voči kurdským a iným skupinám, ktoré Turecko považuje za teroristické.