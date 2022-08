Premiérka Marinová má negatívny výsledok testu na drogy

Na archívnej snímke fínska premiérka Sanna Marinová, 30. mája 2022 v Bruseli. Foto: TASR/AP

Helsinki 22. augusta (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová má negatívny výsledok testu na drogy. Informoval o tom podľa agentúry AFP v pondelok jej úrad.Test 36-ročná premiérka absolvovala uplynulý piatok, aby vyvrátila podozrenia z užívania omamných látok, ktoré vyvolalo nedávno zverejnené video zachytávajúce ju pri tom, ako sa zabáva na večierku.Marinovej vzorka moču bola otestovaná na prítomnosť drog, ako sú kokaín, amfetamín, marihuana či opioidy, povedala agentúre AFP osobitná poradkyňa premiérky Iida Vallinová." oznámila premiérkin úrad. "" spresnila Vallinová.Na videozázname, zverejnenom niektorými médiami minulý týždeň, je vidieť, ako Marinová tancuje a zabáva sa na súkromnom večierku so svojimi priateľmi, medzi ktorými boli aj miestne celebrity.Našli sa ľudia, ktorí slová účastníkov večierka - počuteľné na videu - interpretovali ako narážky na drogy a na sociálnych sieťach sa v tomto smere rozvinula vášnivá debata. Premiérka však takéto tvrdenie rázne odmietala. Novinárom uplynulý piatok povedala, že podstúpila test na zistenie prítomnosti drog, aby v tejto veci vyvrátila akékoľvek podozrenia.Marinová už predtým na margo večierka uviedla, že "" a video bolo natočené v "". Priznala, že vtedy pila alkohol, užitie drog však poprela a dodala, že nebola ani svedkom toho, že by drogy užil niektorý z účastníkov večierka. "" povedala.Marinová sa stala premiérkou v roku 2019 ako 34-ročná. Odvtedy viackrát organizovala večierky vo svojom oficiálnom sídle, za čo sa stala terčom kritiky.V decembri 2021 čelila kritike za účasť na tanečnej párty, kde zotrvala až do skorých ranných hodín, hoci vedela, že bola predtým vystavená nákazlivému ochoreniu COVID-19.