Premiérka Marinová nemá problém ísť po spornom videu na drogový test

Helsinki 18. augusta (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová vo štvrtok povedala, že nemá problém podstúpiť test na drogy. Vyzvali ju na to po zverejnení videa, na ktorom sa 36-ročná politička zabáva na večierku a ktoré vyvolalo kritiku. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Video, ktoré sa virálne šírilo na sociálnych sieťach a vo fínskych médiách, zachytáva Marinovú, ako tancuje so skupinou ľudí.



Niektorí ľudia si slová účastníkov večierka, ktoré počuť na videu, vysvetľujú ako narážky na drogy. Na sociálnych sieťach sa o tom rozvinula vášnivá debata. Premiérka takéto vysvetlenie odmietla.



"Nemám čo skrývať. Neužívam drogy, a preto nemám problém podstúpiť testy," uviedla Marinová vo štvrtok novinárom.



Dodala, že "trávila večer s priateľmi" a že videá boli "nakrútené v súkromných priestoroch".



Marinovej tanec na videu niektorí ľudia považujú ako nevhodné správanie pre premiérku, ďalší bránia jej právo užiť si súkromnú akciu s priateľmi.



Poslanec Mikko Kärnä a člen Strany stredu, ktorá je súčasťou koaličnej vlády Marinovej, v tvíte napísal, že by bolo od líderky "múdre", keby "dobrovoľne išla na drogový test".



Premiérka médiám povedala, že na večierku sa popíjal alkohol, ale odmietla, že by tam nejakí účastníci párty užívali drogy.



Marinová má podporu svojej Sociálnodemokratickej strany (SDP), vyhlásil šéf poslaneckého klubu strany Antti Lindtman. Médiám povedal, že "v tancovaní na súkromnej akcii s priateľmi nevidí žiadny veľký problém". Sama Marinová sa musí rozhodnúť, či pôjde na drogový test, dodal.



Marinová sa stala ako 34 ročná premiérkou v roku 2019 a odvtedy viackrát organizovala večierky v oficiálnej rezidencii.



V decembri 2021 čelila intenzívnej kritike za účasť na na tanečnej párty až do skorých ranných hodín, hoci vedela, že bola vystavená nákazlivému ochoreniu COVID-19. Prieskum verejnej mienky pre fínsku televíziu MTV3 v tom čase ukázal, že dve tretiny opýtaných pokladali noc strávenú vonku na zábave za "vážnu chybu" Marinovej.