Premiérka KDR: Pre konflikt s hnutím M23 zomrelo od januára 7000 osôb

Kigali 25. februára (TASR) - Predsedníčka vlády Konžskej demokratickej republiky (KDR) Judith Suminwasová v pondelok uviedla, že pre prebiehajúce boje s Rwandou podporovaným povstaleckým Hnutím 23. marca (M23) bolo od januára na východe krajiny zabitých viac ako 7000 ľudí. Boli medzi nimi bojovníci aj civilisti, píše TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



"Bezpečnostná situácia na východe KDR dosiahla alarmujúcu úroveň," uviedla predsedníčka vlády na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve. Podľa jej slov počet 7000 obetí zahŕňa viac ako 2500 tiel pochovaných bez identifikácie a ďalších 1500 je stále v márnici. Agentúre AFP sa tieto informácie overiť nepodarilo.



Bojovníci M23 koncom januára dobyli mesto Goma a následne aj ďalšie strategické mesto na východe KDR - Bukavu. Ich postup vyvolal v medzinárodnom spoločenstve obavy a povstalecké hnutie vyzvalo na okamžité opustenie KDR.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych operácií (OCHA) v pondelok informoval, že deň po dobytí Bukavu sa život v meste "vrátil do normálu, ale miestne zdroje hlásili nárast kriminality", najmä lúpeží, ktoré páchali ozbrojení muži. Tento nárast OCHA pripisuje faktu, že vojaci konžskej armády pri odchode z mesta zanechali po sebe množstvo zbraní. Podľa zdrojov AFP sa v Bukavu v pondelok opäť otvorili školy, no triedy zostávajú viac-menej prázdne.



OCHA označil situáciu v Gome za "tiež naďalej znepokojujúcu", pričom rovnako zdôraznil kriminalitu vrátane krádeží a útokov, ktoré podľa úradu podnecujú "atmosféru strachu". OCHA tiež ozrejmil, že miestne nemocnice zostávajú preťažené, zdravotníkom hrozí nedostatok liekov a dodávky potravín v meste sú tiež neisté.



Podľa viacerých organizácií OSN dochádza v regióne k veľkému porušovaniu ľudských práv a stupňujúcemu sa násiliu páchaného na deťoch.



AFP informovala, že sily M23 postupujú smerom k burundským hraniciam. Burundský prezident Evariste Ndayishimiye podľa agentúry odletel v nedeľu do KDR na rokovania so svojim náprotivkom Félixom Tshisekediom ohľadom konfliktu na východe krajiny.



Od októbra 2023 Burundi nasadilo viac ako 10.000 vojakov na podporu konžskej armády na základe dohody o vojenskej spolupráci medzi krajinami, dodala AFP. S odvolaním na svoje zdroje však uviedla, že napriek oficiálnemu popieraniu sa títo vojaci z oblasti sťahujú.