Premiérom v Malajzii bude možné byť maximálne dve funkčné obdobia
Autor TASR
Kuala Lumpur 23. februára (TASR) - Malajzia v pondelok predstavila nový návrh zákona, ktorým sa obmedzuje počet funkčných období premiérov na maximálne dve. Cieľom tohto kroku je zabrániť prílišnej koncentrácii moci v rukách jednej osoby, znížiť riziko zneužívania štátneho aparátu a predísť situácii, keď dlhoročný líder oslabí kontrolné mechanizmy, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Malajzia v súčasnosti nestanovuje žiadny limit na počet funkčných období, počas ktorých môže premiér zotrvať vo funkcii. Bývalý líder Mahathir Mohamad zastával úrad 24 rokov - v rokoch 1981-2003 a opäť v rokoch 2018-20.
Súčasný malajzijský premiér Anwar Ibrahim v januári oznámil, že v rámci boja proti korupcii a snáh o zlepšenie riadenia štátu navrhne obmedzenie počtu funkčných období predsedu vlády. Anwarova vládnuca koalícia Aliancia nádeje (Pakatan Harapan - PH) mala tento prísľub aj v programe, s ktorým v roku 2022 šla do parlamentných volieb.
Miestne médiá uviedli, že verejnosť v Malajzii kritizuje pomalé tempo sľubovaných reforiem. Tento krok zo strany vlády sa vníma aj ako pokus získať späť podporu mestských voličov. Najbližšie parlamentné voľby by sa v Malajzii mali konať v roku 2027.
Anwar minulý týždeň povedal, že ak bude navrhovaný zákon implementovaný, bude sa vzťahovať najprv na neho. Dodal, že desať rokov vo funkcii premiéra postačuje na efektívne plnenie povinností a úloh. „Nebudem vytvárať zákony pre iných ľudí. Zákon sa musí najprv vzťahovať na mňa,“ objasnil Anwar.
Navrhovaná zmena vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín poslancov parlamentu - 148 z 222 poslancov dolnej komory.
