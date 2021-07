Premiérom v Nepále bude Šér Bahádur Deuba, rozhodol najvyšší súd

Káthmandu 13. júla (TASR) - Premiérom Nepálu sa stal v utorok v dôsledku rozhodnutia najvyššieho súdu po piaty raz Šér Bahádur Deuba. Oznámila to kancelária nepálskej prezidentky Bidhji Déví Bhandáríovej.



Ako uviedla agentúra AP, najvyšší súd v pondelok nariadil odvolanie dočasného premiéra Khadgu Prasáda Šarmú Olího a zároveň zrušil jeho májové rozhodnutie o rozpustení Snemovne reprezentantov. Táto dolná komora nepálskeho parlamentu musí zasadnúť do siedmich dní, rozhodol súd.



Deuba musí získať podporu najmenej polovice poslancov snemovne, aby mohol vo svojej staronovej funkcii pokračovať, pripomína AP.



Dueba sa stal premiérom v rokoch 1995, 2001, 2004 a 2017, ani raz však nedokončil celé funkčné obdobie. Nepodarí sa mu to ani tento raz, premiérom bude iba do uskutočnenia parlamentných volieb, naplánovaných na rok 2022.



Dueba pravdepodobne na rozdiel od svojho predchodcu Olího, ktorý uprednostňoval Čínu, posilní diplomatické vzťahy s Indiou, konštatuje AP.



Olí rozhodnutie súdu kritizoval, zároveň však avizoval, že z funkcie odíde.



Odchádzajúci premiér Olí nariadil v máji prezidentke rozpustiť Snemovňu reprezentantov a vypísať nové voľby. Toto rozhodnutie však na najvyššom súde napadlo zoskupenie opozičných strán, ktoré tvrdili, že majú v parlamente dostatočnú podporu na vytvorenie novej vlády.