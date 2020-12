Premiérový štart čínskej rakety Dlhý pochod 8 zmarilo počasie

Peking 22. decembra (TASR) - Čínska raketa Dlhý pochod 8 (Čchang-čeng 8) absolvovala v utorok úspešný premiérový štart. S nákladom piatich experimentálnych satelitov sa o 12.37 h miestneho času (05.37 h SEČ) vzniesla z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan, informovali agentúry Reuters a AFP.



Štart sa mal uskutočniť už v nedeľu, aj prekazilo ho zrejme zlé počasie.



Raketa Dlhý pochod 8 je zložená z viacerých častí, ktoré bude možné znova použiť. Tento postup má znížiť náklady na štarty a umožniť využitie návratových súčastí pre komerčné lety. Rovnakú technológiu používa americká súkromná spoločnosť SpaceX pri svojich raketách Falcon.



Napríklad pomocné motory alebo prvý raketový stupeň by mali po štarte opäť vertikálne pristáť na Zemi. Nosnosť rakety vysokej 50,3 metra sa pohybuje od 2,8 do päť ton v závislosti od obežnej dráhy, na ktorú má náklad dopraviť.



Čína si vytýčila ambiciózny vesmírny program, ktorý počíta s letmi na Mesiac a Mars a s výstavbou viacmodulovej vesmírnej stanice okolo roku 2022. Do roku 2045 chce Peking spustiť program, v rámci ktorého sa uskutočnia tisíce letov ročne a prepravia sa desaťtisíce ton nákladu a cestujúcich.



Vo štvrtok sa úspešne skončila misia na Mesiac, keď čínska návratová sonda dopravila prvýkrát za viac ako štyri desaťročia na Zem vzorky z tohto vesmírneho telesa.