Prenasledovaná pakistanská kresťanka požiada o azyl vo Francúzsku

Paríž 26. februára (TASR) - Pakistanská kresťanka Ásíjá Nóríová, mediálne známa ako Asia Bibi, sa v utorok stala čestnou občiankou francúzskej metropoly Paríž. Príslušné osvedčenie jej v Paríži odovzdala primátorka Anne Hidalgová, informoval v stredu spravodajský portál RTL.



Asiu Bibi, matku piatich detí, v roku 2010 v Pakistane odsúdili na smrť obesením za údajné rúhačské slová, ktoré mala rok predtým vysloviť počas banálnej hádky s moslimkami. Hádku spustila rozšírená povera, podľa ktorej ak sa kresťan napije z moslimskej studne, znečistí tým vodu.



Verdikt nad Asiou Bibi bol vynesený na základe kontroverzných pakistanských zákonov o rúhaní.



Odvolací súd ju oslobodil o osem rokov neskôr, a to aj na základe tlaku zo zahraničia vrátane vtedajšieho pápeža Benedikta XVI. i terajšej hlavy katolíckej cirkvi Františka.



Odvolanie voči oslobodzujúcemu verdiktu pakistanského najvyššieho súdu bolo definitívne zamietnuté v januári 2019.



Od mája 2019 žije Asia Bibi v Kanade a podľa francúzskych médií by rada získala azyl vo Francúzsku, kde momentálne propaguje svoju knihu Konečne voľná, ktorá vychádza vo francúzskom vydavateľstve Rocher.



Hidalgová vo svojom prejave na slávnostnom akte v budove parížskej radnice vyzdvihla pokoj, odvahu a rozvahu Pakistanky v ťažkej životnej skúške a vyjadrila nádej, že Francúzsko jej udelí štatút utečenca, aby "spolu so svojou rodinou mohla vo Francúzsku viesť dôstojný život".



Portál RTL dodal, že v piatok Asiu Bibi v Paríži prijme aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Viacerí francúzski politici ho medzičasom vyzvali, aby žiadosti Asie Bibi o azyl vyhovel.