Preočkovanosť v ČR klesá, minister zdravotníctva s tým nie je spokojný

Praha 25. apríla (TASR) - Očkovanie je jeden z najväčších objavov medicíny, ktorý chráni proti vážnym smrteľným chorobám. Objavujú sa však proti nemu dezinformácie a preočkovanosť v populácii v Česku klesá, nie som s ňou spokojný. Český minister zdravotníctva Vlastimil Válek to vyhlásil pri príležitosti európskeho a svetového týždňa očkovania, informuje spravodajkyňa TASR.



"Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktorá chráni obyvateľov proti vážnym smrteľným chorobám. A to je možno jeho prekliatie. Lebo sme si zvykli, že tie choroby nie sú a nehubia..., ale mikroorganizmy (tu) stále sú a len očkovanie nás chráni proti tomu, aby opäť nezačali víťaziť," zdôraznil Válek.



Podotkol, že počas a po koronakríze preočkovanosť klesla. Čiastočne to pripisuje vplyvu rôznych dezinformačných kampaní. Vo vekovej skupine 11-12 rokov podľa neho klesá až k 90 percentám, čo označil za "zlé". Apeloval na ľudí, aby využívali očkovanie proti všetkým chorobám, proti ktorým je dostupné. Dodal, že očkovacie látky v ČR sú kvalitné, moderné a v mnohých prípadoch zadarmo.



Podľa ministra je v Česku aj dostatok vakcín proti čiernemu kašľu, ktorého epidémia je v krajine tento rok najsilnejšia za viac než 60 rokov. Rezort zdravotníctva zaistil nad rámec objednaných vakcín tri mimoriadne dodávky s viac než 100.000 vakcínami. Od začiatku roka sa v ČR dalo proti čiernemu kašľu zaočkovať viac než 50.000 dospelých, čo je podľa ministerstva dvojnásobok oproti celému minulému roku. Dôrazne ho odporúča najmä tehotným ženám medzi 27. a 36. týždňom tehotenstva.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) začala pred 50 rokmi s programom, pomocou ktorého chcela rozšíriť očkovanie do všetkých krajín sveta. Podľa zástupkyne WHO v ČR Zsófie Pusztaiovej sa odvtedy podarilo zachrániť viac než 150 miliónov ľudských životov. Cieľom európskeho a svetového týždňa očkovania, ktorý WHO vyhlásila, je zvýšiť povedomie o jeho význame v prevencii proti infekčným ochoreniam.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)