Prepad exportu stlačil Južnú Kóreu do prvého obchodného schodku

Soul 1. mája (TASR) - Export Južnej Kórey zaznamenal minulý mesiac pokles takmer o štvrtinu, čo predstavuje najvýraznejšie zníženie vývozu za posledných zhruba 11 rokov. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, v dôsledku ktorej prudko klesol celosvetový dopyt. Výsledkom je prvý obchodný schodok Južnej Kórey za osem rokov.



Ako v piatok uviedlo ministerstvo obchodu, export klesol v apríli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka o 24,3 %. V marci síce tiež zaznamenal pokles, jeho tempo však dosiahlo iba 0,7 %. Aprílové údaje znamenajú najvýraznejší pokles exportu od mája 2009, keď Južnú Kóreu, podobne ako ďalšie krajiny, zasiahla svetová finančná kríza.



Vývoz zaznamenal pokles na všetky kľúčové trhy, najmä do Číny, ktorá je najväčším exportným trhom pre Južnú Kóreu. Klesol však aj vývoz do USA a Európskej únie.



Prudký pokles evidoval aj dovoz, ktorý v marci ešte mierne vzrástol. Marcový medziročný rast dosiahol 0,3 %, v apríli však dovoz klesol o 15,9 %.



Výsledkom tohto vývoja bol aprílový obchodný deficit na úrovni 0,95 miliardy USD (0,87 miliardy eur). To je prvý obchodný schodok Južnej Kórey od roku 2012.



(1 EUR = 1,0876 USD)