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Preplnený autobus sa zrútil do rokliny, zahynulo 40 ľudí
Rind dodal, že záchranári pracujú na identifikácii obetí havárie.
Autor TASR,aktualizované
Kvéta 3. júla (TASR) - Veľkou rýchlosťou idúci a preplnený autobus sa v piatok skoro ráno zrútil z diaľnice do skalnatej rokliny na juhozápade Pakistanu, uviedli tamojšie oficiálne zdroje. Nehoda si vyžiadala 40 mŕtvych a osem zranených, informuje TASR na základe správy agentúry AP, podľa ktorej ide za uplynulé roky o jednu z najtragickejších dopravných nehôd v krajine.
Autobus zišiel z cesty a zrútil sa do rokliny v odľahlej oblasti Dana Sar neďaleko hraníc provincií Balúčistán a Chajbar Paštúnchvá, informoval hovorca balúčistánskej vlády Šahíd Rind.
Podľa jeho slov autobus neviezol len svojich cestujúcich, ale aj pasažierov z iného autobusu, ktorý mal poruchu, a preto bolo vozidlo preplnené. Rind dodal, že záchranári pracujú na identifikácii obetí havárie.
Pakistanský prezident Ásif Alí Zardárí vyjadril v súvislosti s nehodou autobusu hlbokú ľútosť a sústrasť rodinám obetí a zraneným zaželal skoré uzdravenie. Príslušným orgánom nariadil, aby zabezpečili, že zraneným sa dostane najlepšia možná lekárska starostlivosť.
Dopravné nehody sú v Pakistane časté v dôsledku zlého stavu ciest, nedostatočného dodržiavania dopravných predpisov a nebezpečného štýlu jazdy, a to najmä v horských oblastiach, poznamenala AP. Napríklad v máji tohto roku narazil v severozápadnom Pakistane mikrobus do autobusu zaparkovaného pri diaľnici, pričom zahynulo 17 ľudí a päť ďalších utrpelo zranenia.
Autobus zišiel z cesty a zrútil sa do rokliny v odľahlej oblasti Dana Sar neďaleko hraníc provincií Balúčistán a Chajbar Paštúnchvá, informoval hovorca balúčistánskej vlády Šahíd Rind.
Podľa jeho slov autobus neviezol len svojich cestujúcich, ale aj pasažierov z iného autobusu, ktorý mal poruchu, a preto bolo vozidlo preplnené. Rind dodal, že záchranári pracujú na identifikácii obetí havárie.
Pakistanský prezident Ásif Alí Zardárí vyjadril v súvislosti s nehodou autobusu hlbokú ľútosť a sústrasť rodinám obetí a zraneným zaželal skoré uzdravenie. Príslušným orgánom nariadil, aby zabezpečili, že zraneným sa dostane najlepšia možná lekárska starostlivosť.
Dopravné nehody sú v Pakistane časté v dôsledku zlého stavu ciest, nedostatočného dodržiavania dopravných predpisov a nebezpečného štýlu jazdy, a to najmä v horských oblastiach, poznamenala AP. Napríklad v máji tohto roku narazil v severozápadnom Pakistane mikrobus do autobusu zaparkovaného pri diaľnici, pričom zahynulo 17 ľudí a päť ďalších utrpelo zranenia.