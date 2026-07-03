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Preplnený autobus sa zrútil do rokliny, zahynulo 40 ľudí

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Záchranári a dobrovoľníci zakrývajú telá po tom, čo sa preplnený osobný autobus zrútil z diaľnice do skalnatej rokliny v Dana Sar, odľahlej oblasti neďaleko hraníc provincií Balúčistan a Chajber Paštunsko v juhozápadnom Pakistane v piatok 3. júla 2026. Foto: TASR/AP

Rind dodal, že záchranári pracujú na identifikácii obetí havárie.

Autor TASR
,aktualizované 
Kvéta 3. júla (TASR) - Veľkou rýchlosťou idúci a preplnený autobus sa v piatok skoro ráno zrútil z diaľnice do skalnatej rokliny na juhozápade Pakistanu, uviedli tamojšie oficiálne zdroje. Nehoda si vyžiadala 40 mŕtvych a osem zranených, informuje TASR na základe správy agentúry AP, podľa ktorej ide za uplynulé roky o jednu z najtragickejších dopravných nehôd v krajine.

Autobus zišiel z cesty a zrútil sa do rokliny v odľahlej oblasti Dana Sar neďaleko hraníc provincií Balúčistán a Chajbar Paštúnchvá, informoval hovorca balúčistánskej vlády Šahíd Rind.

Podľa jeho slov autobus neviezol len svojich cestujúcich, ale aj pasažierov z iného autobusu, ktorý mal poruchu, a preto bolo vozidlo preplnené. Rind dodal, že záchranári pracujú na identifikácii obetí havárie.

Pakistanský prezident Ásif Alí Zardárí vyjadril v súvislosti s nehodou autobusu hlbokú ľútosť a sústrasť rodinám obetí a zraneným zaželal skoré uzdravenie. Príslušným orgánom nariadil, aby zabezpečili, že zraneným sa dostane najlepšia možná lekárska starostlivosť.

Dopravné nehody sú v Pakistane časté v dôsledku zlého stavu ciest, nedostatočného dodržiavania dopravných predpisov a nebezpečného štýlu jazdy, a to najmä v horských oblastiach, poznamenala AP. Napríklad v máji tohto roku narazil v severozápadnom Pakistane mikrobus do autobusu zaparkovaného pri diaľnici, pričom zahynulo 17 ľudí a päť ďalších utrpelo zranenia.
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