Prepúšťanie prevádzačov z väzenia prinieslo maďarskému rozpočtu úspory

Budapešť 12. augusta (TASR) - Prepustenie odsúdených zahraničných prevádzačov migrantov a ich deportácie priniesli maďarskému rozpočtu významné úspory a znížili tiež preľudnenosť väzníc. Pre komerčnú televíziu ATV to v pondelok oznámilo maďarské ministerstvo vnútra, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa rezortu sa na zadržiavanie prevádzačov vynakladá mnoho miliárd z rozpočtu, pričom sa ich prepustením sa podarilo riešiť aj problematiku kapacity väzníc.



Vláda premiéra Viktora Orbána prepustila počas jedného roka až 90 percent zo zadržiavaných zahraničných prevádzačov, a síce celkovo išlo o 2290 odsúdených. Drvivá väčšina z nich boli vodiči vozidiel prevážajúcich migrantov. Hlavný poradca premiéra pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi nedávno vyhlásil, že prepúšťali vlastne iba takýchto prevádzačov.



Pre obchodovanie s ľuďmi bolo v Maďarsku zadržaných 2544 ľudí, z ktorých je aktuálne vo väzbe 254.



Vládne nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť koncom apríla 2023, umožnilo prepustenie právoplatne odsúdených zahraničných prevádzačov. Dotknuté osoby umiestnené do takzvanej reintegračnej väzby musia v zmysle uvedeného nariadenia po prepustení na slobodu opustiť krajinu do 72 hodín. Maďarský kabinet svoj krok zdôvodnil tým, že Európska únia neprispieva na náklady pri ochrane hraníc, ako aj tým, že Brusel trestá Maďarsko za preplnené väznice.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)