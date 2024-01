Prepustené novinárky v Iráne pózovali bez hidžábu, opäť ich stíhajú

Teherán 15. januára (TASR) - Iránske úrady začali nové trestné konanie proti dvom novinárkam za pózovanie pred fotografmi bez hidžábu. Nílúfar Hámedíová a Elahe Mohammadíová boli pritom len v nedeľu prepustené z väzenia. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Novinárky sa dostali do väzenia za to, že spravodajsky pokrývali úmrtie 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej. Tá zomrela v nemocnici na jeseň 2022 krátko po zadržaní mravnostnou políciou.



Po nedeľňajšom prepustení novinárok z väzenia sa na sociálnych sieťach šírili ich fotografie, na ktorých sa usmievajú a držia sa za ruky. Spravodajský portál iránskej justície Mízán uviedol, že na fotografiách sú "ženy bez hidžábu," ktorého nosenie na verejných priestranstvách je pre ženy v krajine povinné od islamskej revolúcie v roku 1979. Mízán informuje, že v dôsledku toho ich orgány činné v trestnom konaní opäť stíhajú.



V októbri uznal súd novinárky za vinné zo spolupráce so Spojenými štátmi, zo sprisahania proti národnej bezpečnosti a zo šírenia propagandy proti Islamskej republike.



Mohammadíová dostala trest v trvaní šiestich rokov odňatia slobody za spoluprácu s USA. Hámedíová bola za rovnaký prečin odsúdená na sedem rokov. Obe novinárky okrem toho dostali päťročné tresty za sprisahanie a ročný trest za šírenie propagandy. Tresty si mali odpykať súbežne. Proti trestom sa novinárky odvolali. Podľa agentúry Tasním zostanú do rozhodnutia súdu na slobode.



Mahsá Amíníová zomrela v septembri 2022 po tom, ako ju v Teheráne zatkla mravnostná polícia za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien. Jej smrť vyvolala v Iráne rozsiahle protivládne protesty.



Hámediovú zadržali necelý týždeň po smrti Amíníovej, keď navštívila nemocnicu, v ktorej sa mladá Kurdka liečila, a na sociálnej sieti zverejnila fotografiu smútiacej rodiny.



Mohammadíovú úrady zadržali po tom, čo navštívila Amíníovej rodné mesto Sakkez v provincii Kurdistan na západe Iránu, aby tam spravodajsky pokryla jej pohreb, ktorý prerástol do protestu.



Počas protestov zahynuli stovky ľudí vrátane desiatok príslušníkov bezpečnostných zložiek. Tisíce demonštrantov polícia zadržala za účasť na nepokojoch, ktoré podľa Iránu podnietil Západ.