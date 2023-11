Prepustení rukojemníci sú už v Izraeli, oznámila armáda

Tel Aviv 24. novembra (TASR) - Izraelská armáda v piatok oznámila, že prvá skupina 13 rukojemníkov, ktorých prepustilo militantné hnutie Hamas, je už v Izraeli, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Prepustení rukojemníci sa podrobili prvotnému lekárskemu vyšetreniu na izraelskom území," uviedla armáda. Na ceste do izraelských nemocníc, kde sa stretnú so svojimi rodinami, ich sprevádzajú izraelskí vojaci.



Podľa oficiálneho zoznamu sú medzi nimi štyri deti – tri dievčatá a chlapec – vo veku dva až deväť rokov. Militanti tiež prepustili šesť žien vo veku 70 – 80 rokov. Osem z 13 prepustených rukojemníkov pochádza z troch rôznych rodín.



Hamas v piatok prepustil prvú skupinu 24 z približne 240 rukojemníkov, ktorých zadržiava v Pásme Gazy od útoku na Izrael zo 7. októbra. Katar, ktorý to pomohol sprostredkovať, oznámil, že medzi prepustenými je 13 Izraelčanov, desať občanov Thajska a jeden Filipínec. Tieto informácie potvrdil aj Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK).



Katar tiež oznámil, že Izrael prepustil 39 palestínskych väzňov. Palestínske úrady uviedli, že ide o 24 žien a 15 osôb vo veku do 19 rokov. Do okupovaného západného brehu Jordánu išlo podľa spravodajcu AFP celkovo 28 oslobodených Palestínčanov, zatiaľ čo ostatných 13 smerovalo do východného Jeruzalema.



Prepustenie zajatcov je súčasťou dohody o prímerí, ktorú uzavrel Izrael s hnutím Hamas. Počas štyroch dní sa plánuje oslobodenie najmenej 50 žien a detí zadržiavaných Hamasom a približne 150 palestínskych väzňov, väčšinou žien a maloletých, z izraelských väzníc.