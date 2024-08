Prepustení ruskí väzni: Odlišujte bežných Rusov od Putinovho režimu

Berlín 2. augusta (TASR) - Dvaja ruskí aktivisti prepustení v rámci štvrtkovej výmeny väzňov medzi Ruskom a západnými štátmi vyzvali svet, aby odlišoval medzi ruským ľudom a režimom prezidenta Vladimira Putina. Uviedli to v piatok vo vyjadrení pre novinárov. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



"V Rusku je mnoho ľudí, ktorí sú proti vojne a neveria propagande Kremľa," povedal ruský aktivista Vladimir Kara-Murza, ktorého zadržali v roku 2022 a až do svojho štvrtkového prepustenia si odpykával 25 ročný trest.



Podobne sa vyjadril aj Andrei Pivovarov, ktorého odsúdili na štyri roky väzenia. Uviedol, že "je nesprávne spájať ruský ľud s politikou vlády." Dodal, že ich úlohou je pracovať na tom, aby bolo Rusko slobodné a demokratické.



Obaja sa vyjadrili k prepusteniu ruského nájomného vraha Vadima Krasikova, ktorého v Nemecku odsúdili na doživotie za vraždu bývalého poľného veliteľa čečenských separatistov Zelimchana Changošviliho v berlínskom parku. Kara-Murza uznal, že pre Nemecko to bolo ťažké rozhodnutie. Pivovarov však vyzdvihol, že výmena zachránila niekoľkým väzňom v Rusku život.



Prepustení aktivisti sa poďakovali všetkým, ktorí pomohli zabezpečiť ich oslobodenie spolu s ďalších 14 väzňami.



Rozsiahla výmena väzňov prebehla vo štvrtok v tureckej Ankare medzi Ruskom, Bieloruskom a Spojenými štátmi, Nemeckom, Poľskom, Slovinskom a Nórskom.



Moskva prepustila napríklad amerického novinára Evana Gershkovicha a viacerých väznených ruských kritikov Kremľa výmenou za nájomného vraha Krasikova, Vadima Konoščenka zodpovedného za rozsiahlu korupčnú sieť alebo Vladislava Kljušina, ktorý si odpykával väzenie za krádeže citlivých informácií z amerických firiem a ich predaj Rusku.