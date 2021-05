Prepustenie väzneného šéfa Samsungu žiadajú aj budhistickí mnísi

Soul 18. mája (TASR) - Podnikateľskí magnáti, novinári, ale i budhistickí mnísi žiadajú juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, aby udelil milosť dedičovi a šéfovi spoločnosti Samsungu I Če-jongovi, ktorého začiatkom roka odsúdili na dva a pol roka väzenia za korupciu, informovala v utorok agentúra AP.



Dôvodom majú byť obavy, že jeho väznenie poškodí juhokórejskú ekonomiku, ktorá je z veľkej časti závislá od vývozu výrobkov Samsungu.



I Če-jong je vo väzení už takmer štyri mesiace a firmu riadi spoza mreží. Mnohí Juhokórejci však majú o jej budúcnosť obavy.



Podľa rozhodnutia súdu by I Če-jong mal byť vo väzení až do júla 2022. Je však možné, že ho prezident oslobodí na sviatok narodenia Budhu, ktorý pripadá už na túto stredu. Ďalším možným dátumom je augustový sviatok pripomínajúci vyslobodenie spod japonskej koloniálnej nadvlády na konci druhej svetovej vojny. V minulosti pri príležitosti tohto sviatku udelilo milosť niekoľko prezidentov mnohým vysokopostaveným politikom alebo podnikateľom.



V minulosti v Južnej Kórei odpustili trest napríklad šéfovi spoločnosti Hyundai Čchung Mong-kchuovi alebo aj otcovi I Če-jonga I Kchun-heeovi, ktorý viedol Samsung predtým. Podľa profesora štátneho podnikania Park Sang-ina však takéto kroky majú negatívny vplyv na dôveru verejnosti. "Stalo sa niekedy, že by prepustenie vplyvného podnikateľa pomohlo kórejskej ekonomike? Ani raz," uvádza Park.



I Če-jonga odsúdili v opakovanom súdnom procese v januári na dva a pol roka väzenia. Trest mu udelili v súvislosti s korupčným škandálom z roku 2016, ktorý viedol k pouličným protestom a napokon i zosadeniu vtedajšej juhokórejskej prezidentky Pak Kun-hje. Súd vtedy usvedčil I Če-jonga z podplácania exprezidentky a jej dôverníčky Čche Son-sil. Výmenou za úplatky mal I Če-jong získať vládnu podporu pri zlúčení dvoch dcérskych spoločností Samsungu.