Prepustený Orlov: Diskusie o ďalších možných výmenách väzňov pokračujú

Berlín 7. augusta (TASR) - Ruskí disidenti, ktorých prepustili počas minulotýždňovej výmeny väzňov, diskutovali o možnosti podobných výmen v budúcnosti. V stredu to uviedol jeden z prepustených ruských väzňov Oleg Orlov. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Orlov to uviedol v Berlíne na prvej tlačovej konferencii od prepustenia. Podľa vlastných slov sa on a ostatní prepustení väzni už o možnosti ďalších výmen rozprávali, aby sa na slobodu dostali aj ich ďalší väznení kolegovia. O podrobnostiach hovorili na ceste z tureckej Ankary, kde došlo k ich výmene.



"Zatiaľ však nemôžem povedať nič konkrétnejšie, pretože iste chápete, že akékoľvek rokovania o výmenách si vyžadujú dlhodobú diskrétnosť. Poviem len, že existujú konkrétne predstavy a nič viac," uviedol Orlov. Už v pondelok sa vyjadril, že sa bude usilovať o prepustenie ďalších politických väzňov z Ruska.



Orlov (71) je kľúčovou osobnosťou mimovládnej organizácie Memorial, ktorá v roku 2022 získala Nobelovu cenu za mier. Vo februári ho v Rusku odsúdili na dva a pol roka väzenia za opakovanú kritiku invázie Moskvy na Ukrajine. Podobne ako ostatní ruskí politickí väzni, ktorých prepustili počas minulotýždňovej výmeny, tak aj Orlov uviedol, že je šťastný, že je opäť na slobode. Zároveň je roztrpčený z toho, že nemôže pokračovať vo svojom boji priamo v Rusku.



V rámci výmeny väzňov bolo 16 osôb zadržiavaných vo väzniciach a vo vyšetrovacej väzbe v Rusku a Bielorusku vymenených za osem ruských občanov väznených na Západe.