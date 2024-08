Prepustený politik Jašin: Ak sa do Ruska vrátim, skončím ako Navaľnyj

Berlín 2. augusta (TASR) - Prepustený ruský politický väzeň Iľja Jašin v piatok uviedol, že v prípade návratu do Ruska by ho čakal rovnaký osud ako zosnulého väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného. TASR píše na základe správy agentúry Reuters.



Jašin si v Rusku odpykával dlhoročný trest za kritiku vojny na Ukrajine. Agent ruskej tajnej služby FSB mu údajne pred prepustením povedal, že "jeho dni sa skončia ako dni Navaľného", ak by sa do Ruska vrátil.



Podľa viacerých zdrojov mal byť Navaľnyj súčasťou výmeny väzňov, zomrel však v polovici februára vo väzení za polárnym kruhom, kde si odpykával 19 ročný trest odňatia slobody. Jašin povedal, že za túto smrť nesie zodpovednosť Putin.



Pre nemecké médiá uviedol, že z celej výmeny má zmiešané pocity. Podľa vlastných slov nedal súhlas na svoj prevoz von z Ruska. "To, čo sa stalo 1. augusta, nie je výmena. Je to vyhostenie mojej osoby z Ruska proti mojej vôli. Mojím prvým želaním bolo kúpiť si letenku a vrátiť sa do Ruska," povedal Jašin. Myslí si, že výmena povzbudí Putina uväzniť ešte viac ľudí.



V niekoľkominútovom prejave, počas ktorého bolo na Jašinovej tvári jasne badať hnev, povedal, že odmietol podpísať žiadosť o milosť adresovanú Putinovi. "Som vlastenec," uviedol.



Rozsiahla výmena väzňov prebehla vo štvrtok v tureckej Ankare medzi Ruskom, Bieloruskom a Spojenými štátmi, Nemeckom, Poľskom, Slovinskom a Nórskom.



Moskva prepustila napríklad amerického novinára Evana Gershkovicha a viacerých väznených ruských kritikov Kremľa výmenou za nájomného vraha Vadima Krasikova, Vadima Konoščenka zodpovedného za rozsiahlu korupčnú sieť alebo Vladislava Kljušina, ktorý si odpykával väzenie za krádeže citlivých informácií z amerických firiem a ich predaj Rusku.