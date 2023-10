Prepustenými americkými rukojemníčkami sú matka a dcéra

Jeruzalem 21. októbra (TASR) - Americkými rukojemníčkami, ktoré v piatok po takmer dvoch týždňoch prepustilo palestínske hnutie Hamas, sú Judith Raananová a jej dospievajúca dcéra Natalie. Palestínski ozbrojenci ich 7. októbra pri svojom vpáde na územie Izraela uniesli z kibucu Nahal Oz.



Denník The Times of Israel (TOI) spresnil, že obe ženy boli Hamasom odovzdané najprv Červenému krížu, ktorý ich potom vydal Izraelu. Presný mechanizmus tejto procedúry nebol bezprostredne jasný. Hamas uviedol, že sa tak stalo "z humanitárnych dôvodov".



Medzičasom prezident USA Joe Biden vo svojej reakcii vyjadril radosť z oslobodenia dvojice Američaniek a z toho, že sa po dvoch týždňoch utrpenia stretnú so svojimi rodinami.



Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prepustenie rukojemníčok potvrdila a vo svojom vyhlásení spresnila, že Gal Hirsch, ktorý bol nedávno vymenovaný za koordinátora pre záležitosti rukojemníkov a nezvestných, sa pridal s izraelským bezpečnostným zložkám, ktoré sa občianok USA ujali na hranici. Odtiaľ ich previezli na vojenskú základňu v centre Izraela, kde sa mali stretnúť s rodinnými príslušníkmi.



TOI pripomenul, že ide o prvé prepustenie zo skupiny najmenej 203 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom od jeho infiltrácie a masakry v dedinách a kibucoch na juhu Izraela, ktorými sa začala prebiehajúca vojna medzi Izraelom a Hamasom.



Izraelský denník súčasne poznamenal, že prepustenie dvojice rukojemníčok sa v Izraeli vníma ako trik zo strany Hamasu, ktorým si chce napraviť svoju povesť po tom, ako palestínske komandá pri bezprecedentnom útoku na juh Izraela brutálne masakrovali a terorizovali izraelských civilistov.



Takmer dva týždne po útoku Hamasu na južný Izrael zostáva nezvestných asi 100 až 200 ľudí, pričom v oblastiach, kde sa útok odohral, pátracie tímy stále nachádzajú nové telá. Skutočný počet rukojemníkov zadržiavaných v Gaze stále nie je známy, doplnil TOI.



Izraelská armáda vo štvrtok uviedla, že zajatie môže potvrdiť v prípade 203 ľudí. Medzi nimi je 30 detí mladších ako 16 rokov a ďalších 10 až 20 osôb sú seniori nad 60 rokov.