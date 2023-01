Prepustia bývalú americkú agentku, ktorá donášala v prospech Kuby

Miami 4. januára (TASR) - Bývalú predstaviteľku amerických tajných služieb Anu Belenovú Montesovú, ktorú pred vyše 20 rokmi odsúdili za špionáž v prospech Kuby, predčasne prepustia počas nadchádzajúceho víkendu. Oznámil to americký Federálny úrad pre väznice (FBOP), informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry AFP.



Američanku portorického pôvodu Montesovú (65) v roku 2001 zadržali agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v kancelárii Obrannej spravodajskej agentúry (DIA) ministerstva obrany USA, pre ktorú v tom čase pracovala. Trest odňatia slobody na 25 rokov si odpykáva vo väzení v americkom štáte Texas.



Po prepustení bude nasledujúcich päť rokov pod dohľadom, uviedol vo vyhlásení FBOP.



Súd odsúdil Montesovú v roku 2002 za to, že Kube prezradila identitu amerického agenta pôsobiaceho na ostrove a podrobnosti o manévroch amerického námorníctva. Bývalá pracovníčka DIA sa priznala, že pre režim Fidela Castra vykonávala špionáž od roku 1985 do 2001.



Americká vláda tvrdí, že na rozdiel od iných odhalených špiónov vykonávala Montesová špionáž z ideologických dôvodov a nie pre peniaze.