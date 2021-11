Prepustia Češku, ktorú odsúdili v Pakistane za pašovanie drog

Praha/Islamabad 19. novembra (TASR) - Súd v pakistanskom meste Láhaur vypracoval písomný rozsudok, ktorý umožní prepustenie Češky Terezy Hlůškovej. Vďaka tomuto verdiktu sa môže Hlůšková v nasledujúcich dňoch dostať na slobodu po tom, ako ju začiatkom mesiaca oslobodili od obžaloby z pašovania heroínu, informoval v piatok spravodajský portál iDnes.cz.



"Potvrdzujem vypracovanie písomného rozsudku. O rozsudku bol dnes informovaný náš zastupiteľský úrad. Došlo tak k naplneniu procesného úkonu, ktorý bol potrebný na prepustenie českej občianky," uviedla pre iDnes.cz hovorkyňa českého ministerstva zahraničných vecí Eva Davidová.



Prepúšťací formulár už podpísali aj pakistanskí sudcovia. Hlůšková je tak definitívne nevinná a môže opustiť väznicu v Láhaure, v ktorej strávila takmer štyri roky.



"Prepustenie (Hlůškovej) by malo nasledovať o niekoľko hodín alebo dní, očakávame ho zajtra (v sobotu)," uviedla Davidová.



Český rezort diplomacie však odmieta zverejniť informácie súvisiace s návratom Hlůškovej do Česka, pretože si to jej rodina nepraje.



V prepúšťacom dokumente sa uvádza, že pôvodný rozsudok bol v rozpore s faktami a neboli dokladované žiadne konkrétne dôkazy. Podľa Davidovej totiž policajný vyšetrovateľ, ktorý sa zaoberal prípadom Hlůškovej, neodoslal zadržané narkotiká na expertízu.



Hlůškovú zadržali v januári 2018 na pakistanskom letisku s takmer deviatimi kilami heroínu. Češka od začiatku tvrdila, že zadržané drogy jej nepatria a niekto jej ich do kufra podstrčil. Hlůšková uviedla, že do Pakistanu vtedy letela za prácou modelky. Súd jej však neuveril odsúdil ju na osem rokov a osem mesiacov väzenia.



Podľa pakistanského spravodajského portálu UrduPoint by mali drogy, ktoré Hlůšková prevážala, na čiernom trhu hodnotu 19,5 milióna českých korún (768.000 eur).