Prepustili aktivistku zadržanú v súvislosti s protestmi farmárov

Naí Dillí 23. februára (TASR) - Indický súd v utorok prepustil na kauciu klimatickú aktivistku Dišu Raviovú, ktorú polícia pred desiatimi dňami zadržala v súvislosti s obvinením zo spoluvytvorenia a šírenia dokumentu propagujúceho protesty poľnohospodárov. Informovala o tom agentúra DPA.



Išlo o dokument, ktorý neskôr zdieľala na sociálnej sieti aj švédska aktivistka Greta Thunbergová. Príručka obsahuje základné informácie o tom, ako sa pripojiť k protestom alebo ako vyjadriť podporu roľníkom na sociálnych sieťach, približuje agentúra AFP.



Polícia tvrdila, že materiál je súčasťou sprisahania sikhských separatistov a Raviová je jedným z hlavných konšpirátorov. Cieľom spolupráce aktivistky so separatistami malo byť podnecovanie násilia voči indickému štátu. Raviová tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že v dokumente upravila iba dva riadky.



Raviovú zadržali 13. februára v jej dome v meste Bangalúr a predviedli ju na výsluch do hlavného mesta Naí Dillí v spojitosti s podnecovaním k vzbure, za čo hrozí v Indii trest odňatia slobody od troch mesiacov až na doživotie.



Súd v utorok rozhodol, že dôkazy proti Raviovej sú nedostatočné a nedostatočné a nariadil jej prepustenie na kauciu dvakrát po 100.000 indických rupií (zhruba 1135 eur).



Desaťtisíce indických roľníkov už od vlaňajšieho novembra táboria na predmestiach Naí Dillí a vyjadrujú nespokojnosť s novými zákonmi o liberalizácii trhu s poľnohospodárskymi výrobkami. Mnohí z nich pochádzajú zo severoindického štátu Pandžáb a hlásia sa práve k náboženskej menšine sikhov.



Farmári tvrdia, že tieto zmeny povedú k tomu, že agrosektor ako jedno z kľúčových odvetví ekonomiky prevezmú veľké konglomeráty. V poľnohospodárstve je zamestnaných približne 60 percent z 1,3 miliardy obyvateľov Indie.



Reforma má firmám uľahčiť nákup produktov priamo od poľnohospodárov. Podľa vlády by tak producenti mohli mať na voľnom trhu vyššie zisky a reforma zmodernizuje poľnohospodárstvo. Farmári sa však obávajú poklesu cien.



V súvislosti s protestmi vláda navrhla, že zavedenie reforiem posunie o 18 mesiacov. Poľnohospodári však žiadajú ich úplné zrušenie.