Prepustili muža, ktorý autom narazil do oplotenia Merkelovej sídla

Berlín 26. novembra (TASR) - Nemecká polícia prepustila muža, ktorý v stredu dopoludnia úmyselne narazil autom do oplotenia úradu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v Berlíne. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Päťdesiatštyriročný muž narazil do oplotenia sídla úradu kancelárky v nízkej rýchlosti. Na vozidle značky Volkswagen bol z jednej strany nápis "Stop politike globalizácie" a na druhej "Prekliati vrahovia detí a starých ľudí". Muž bol telesne postihnutý a v aute mal invalidný vozík. Po incidente ho ošetrili v privolanej sanitke.



Podľa polície neexistujú dôvody na ďalšiu väzbu muža ani jeho izoláciu v psychiatrickom zariadení. Vyšetrovanie stredajšieho incidentu, pri ktorom nedošlo k väčším škodám ani zraneniam, vedie špeciálne policajné oddelenie zamerané na politicky motivované trestné činy.



Podľa informácií bulvárneho denníka Bild chcel muž odovzdať list kancelárke Angele Merkelovej. Bild ďalej uviedol, že rovnaké auto - volkswagen kombi - s rovnakým vodičom už vo februári 2014 narazilo do oplotenia úradu kancelárky. Aj vtedy malo na oboch stranách nápisy, a to "Koniec klimatickej zmene zabíjajúcej ľudí" a "Nicole, milujem ťa".