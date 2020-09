Prepustili takmer 200 zo zvyšných 400 väznených militantov z Talibanu

Kábul 2. septembra (TASR) - Afganská vláda prepustila ďalších takmer 200 príslušníkov militantného hnutia Taliban zo skupiny 400 talibov odsúdených za závažné trestné činy. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Skupinu talibov prepustili z väzenia v hlavnom meste Kábul v pondelok večer. V utorok následne Taliban prepustil šiestich príslušníkov afganských špeciálnych síl.



Výmena zajatcov medzi vládou a militantmi by podľa informovaných zdrojov mohla byť ukončená do konca dnešného dňa. "Chceme dokončiť výmenu, aby sme mohli čo najskôr začať mierový proces," cituje Reuters vysoko postaveného vládneho predstaviteľa, ktorý si želal zostať v anonymite.



Taliban a USA podpísali 29. februára historickú dohodu, ktorá počíta s tým, že Washington do budúceho roka výmenou za bezpečnostné záruky stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu. Afganská vláda sa zaviazala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a tí zase 1000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl.



Afganský prezident Ašraf Ghaní však z právnych dôvodov dlhodobo odmietal omilostiť posledných 400 príslušníkov Talibanu odsúdených za závažné zločiny. Taliban však na tomto kroku trval ako na základnej podmienke začiatku mierových rozhovorov. Afganská vláda napokon v polovici augusta začala prepúšťať aj týchto väzňov. Od prepustenia 80 väzňov z 13. augusta sa však už ďalší na slobodu nedostali a mierové rokovania sa pozastavili.