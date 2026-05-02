Prepustili všetky osoby zadržané počas prvomájových protestov
Turecká polícia v piatok zasiahla proti rozsiahlym demonštráciám a na ich rozohnanie použila aj slzotvorný plyn.
Autor TASR
Ankara 2. mája (TASR) - Turecké úrady prepustili viac ako 500 demonštrantov, ktorých zadržali v piatok počas prvomájových zhromaždení v Istanbule, oznámila v sobotu Asociácia právnikov CHD. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Turecká polícia v piatok zasiahla proti rozsiahlym demonštráciám a na ich rozohnanie použila aj slzotvorný plyn. Kancelária istanbulského guvernéra stanovila celkový počet zadržaných na 575.
Asociácia právnikov CHD na platforme X uviedla, že všetkých 576 zadržaných osôb bolo do sobotného rána prepustených.
V Turecku sa počas prvomájových osláv pri príležitosti Sviatku práce zvyčajne nasadia početné jednotky polície a uzavrie veľká oblasť v centre Istanbulu okolo námestia Taksim.
Odbory a občianske združenia zvolali demonštrácie na 1. mája pod heslom „Chlieb. Mier. Sloboda“. Protestujúci vyzývali na mier, žiadali zvýšenie miezd a lepšie pracovné podmienky, keďže mnohí bojujú s rastúcimi nákladmi na energie a klesajúcou kúpnou silou v dôsledku vojny na Blízkom východe, informovala agentúra AP.
Turecká polícia v piatok zasiahla proti rozsiahlym demonštráciám a na ich rozohnanie použila aj slzotvorný plyn. Kancelária istanbulského guvernéra stanovila celkový počet zadržaných na 575.
Asociácia právnikov CHD na platforme X uviedla, že všetkých 576 zadržaných osôb bolo do sobotného rána prepustených.
V Turecku sa počas prvomájových osláv pri príležitosti Sviatku práce zvyčajne nasadia početné jednotky polície a uzavrie veľká oblasť v centre Istanbulu okolo námestia Taksim.
Odbory a občianske združenia zvolali demonštrácie na 1. mája pod heslom „Chlieb. Mier. Sloboda“. Protestujúci vyzývali na mier, žiadali zvýšenie miezd a lepšie pracovné podmienky, keďže mnohí bojujú s rastúcimi nákladmi na energie a klesajúcou kúpnou silou v dôsledku vojny na Blízkom východe, informovala agentúra AP.