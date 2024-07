Prerozdelenie kresiel v Europarlamente, súťaž o štvrtú pozíciu

Brusel 12. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) opäť aktualizoval prerozdelenie kresiel podľa jednotlivých politických frakcií a zohľadnil už aj vznik skupiny Európa suverénnych národov (ESN), ktorá sa združila okolo poslancov Alternatívy pre Nemecko (AfD). Informuje o tom spravodajca TASR.



Pred budúcotýždňovým ustanovujúcim plenárnym zasadnutím EP v Štrasburgu platí, že 720-členný zákonodarný zor EÚ eviduje celkovo osem politických skupín a potom aj frakciu Nezaradení a menšiu skupinku Ostatní, čiže poslancov, ktorí sa neprihlásili k nejakej politickej rodine alebo o ktorých nebol záujem vo vytvorených skupinách. K Nezaradeným sa momentálne hlási aj sedem slovenských europoslancov – piati za Smer-SD, jeden za Hlas-SD a jeden za Republiku.



Podľa najnovšej aktualizácie prerozdelenia mandátov stále platí, že najväčšou skupinou v EP bude Európska ľudová strana (EPP) so 188 kreslami. Druhá priečka patrí Progresívnej aliancii socialistov a demokratov (S&D) so 136 mandátmi.



Treťou najsilnejšou frakciou sa v priebehu tohto týždňa stala skupina Patrioti pre Európu s 84 poslancami. Nová značka zároveň nahrádza frakciu Identita a demokracia (ID), z ktorej dve najsilnejšie delegácie – francúzska a talianska –, sa pridali k aliancii, ktorú založili lídri stredoeurópskych strán Fidesz z Maďarska, ANO z Česka a Rakúska strana slobodných (FPÖ). Týždenník Politico už túto alianciu označil za návrat Habsburskej ríše.



O štvrtú pozíciu v EP zvádzajú tesný súboj Európski konzervatívci a reformisti (ECR) s liberálnou skupinou Obnovme Európu (RE). Konzervatívci, medzi ktorými dominujú poslanci Bratov Talianska a poľskej Strany práva a spravodlivosti, majú 78 kresiel a centristi, kde si väčšinu udržala francúzska delegácia a kde medzi najväčšie skupiny patrí šesť zástupcov PS zo Slovenska, majú 77 mandátov.



Šiesta priečka patrí zoskupeniu Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) s 53 kreslami, na siedmom meste je Ľavica, skupina združujúca komunistov a extrémne ľavicové sily so 46 mandátmi a na poslednom mieste sa ustálila Európa suverénnych národov (ESN) s 25 kreslami.



V skupine Nezaradení a Ostatní je spolu 33 členov, z nich sedem zo Slovenska. Nie je vylúčené, že poslanci z tejto skupiny sa postupne priradia k niektorej z vytvorených politických skupín.