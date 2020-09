Prerušené pojednávanie s Assangeom má pokračovať v pondelok

Londýn 11. septembra (TASR) - Súdne pojednávanie so zakladateľom WikiLeaks Julianom Assangeom vo veci jeho možného vydania do Spojených štátov, bude pokračovať v pondelok 14. septembra. Konanie prerušili vo štvrtok pre obavy z výskytu koronavírusu v súdnej sieni, informovala v piatok agentúra AP s odvolaním sa na webstránku WikiLeaks.



Prerušenie nariadila sudkyňa londýnskeho súdu, ktorý rieši Assangeov prípad, pre obavy z toho, že jeden člen právneho tímu zastupujúceho vládu USA prišiel do kontaktu s nakazenou osobou.



Stránka WikiLeaks v piatok oznámila, že uvedený právnik už absolvoval test na koronavírus s negatívnym výsledkom, čo otvorilo cestu k obnoveniu súdneho pojednávania.



Americké obvinenia voči Assangeovi sa týkajú prevažne špionáže a sprisahania za účelom preniknutia do počítačových systémov a zverejnenia tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. Austrálčanovi (49) hrozí v prípade usvedčenia až 175 rokov väzenia, teda fakticky doživotný trest.



Extradičné súdne konanie na trestnom súde Old Bailey v Londýne sa začalo v pondelok a verdikt by mal byť vynesený približne o mesiac. Assange neúspešne žiadal o preloženie celého konania až na január budúceho roka.