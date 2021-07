Dopravu na Transsibírskej magistrále prerušili, obnovia ju o dva dni

Moskva 23. júla (TASR) - Doprava na Transsibírskej magistrále bola v piatok prerušená v oboch smeroch pre zrútenie mosta v Zabajkalskom kraji. Podľa ruského prezidenta Vladimira Putina bude doprava obnovená o dva dni, informoval portál Meduza.io.



Doprava bola prerušená nad menšou riekou Areda medzi stanicami Kuenga a Ukurej v Sretenskom okrese. Dôvodom zrútenia mosta boli silné dažde a s ním spojené podmytie jeho opôr.



Na magistrále pre zrútenie mosta zastavili štyri vlaky a časť vlakov odriekli. Pasažierov postihnutých vlakových spojení prevezú autobusmi do najbližšej stanice, odkiaľ budú môcť opäť pokračovať v ceste vlakom. Železnice rokujú aj s leteckými spoločnostiam o náhradnej leteckej doprave.



Ruské železnice prerušili na tri dni predaj cestovných lístkov na vlaky prechádzajúce touto oblasťou. Časť vlakov bude mať skrátenú trasu, napríklad vlak z Moskvy do Vladivostoka pôjde len po stanicu Čita.



Ruský prezident v piatok oznámil, že doprava na Transsibírskej magistrále bude plne obnovená o dva dni. Túto informáciu mu poskytol šéf ruských železníc Oleg Belozerov, ako aj minister pre výnimočné situácie Jevgenij Ziničev. Podľa nich by sa v priebehu dvoch dní mala obnoviť doprava na jednej koľaji a v priebehu piatich dní na oboch koľajach trate.



Prezident tiež uviedol, že pre zrútenie mosta bola pozastavená aj nákladná doprava. V určitých regiónoch tak môže teraz prísť k problémom so zásobovaním. Putin spolu s ruským premiérom Michailom Mišustinom preto nariadili dohľad nad obnovou mosta, ako aj nad zásobovaním v postihnutých regiónoch.