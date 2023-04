Presídľovanie venezuelských utečencov v Brazílii pomohlo tisícom ľudí

Ženeva 5. apríla (TASR) - Dobrovoľné presuny venezuelských migrantov z brazílskeho pohraničného štátu Roraima do ostatných častí Brazílie pomohli za päť rokov viac než 100.000 osobám. Uviedlo to brazílske ministerstvo pre sociálny rozvoj. TASR informuje na základe spoločnej tlačovej správy Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).



V Brazílii žije takmer 425.000 Venezuelčanov, asi 80 percent sú ženy a deti. Program s názvom Operaço Acolhida vznikol v marci 2018 v reakcii na vysoký počet migrantov, ktorý Venezuelu opustili pre politickú, sociálnu a hospodársku krízu.



Prieskum z roku 2021 na vzorke 2000 Venezuelčanov potvrdil, že po presune do inej časti Brazílie sa im zlepšil prístup k oficiálnym pracovným pozíciám, ubytovaniu a vzdelávacím programom.



Ľudia dobrovoľne zapojení do tohto programu získajú doklady vrátane povolenia na prácu a zapísanie to zoznamu platiteľov daní (CPF), píše UNHCR. Takisto absolvujú očkovania.



"Tento postup premiestnenia zaručuje ochranu a začlenenie, čím Venezuelčanom poskytuje účinné spôsoby, ako v tejto krajine dôstojne začať nový život," uviedol predstaviteľ UNHCR v Brazílii Davide Torzilli.



Program ocenil i šéf misie IOM v Brazílii Stéphane Rostiax. Ako dodal, okrem brazílskych regionálnych úradov sa doň zapojili aj organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor.