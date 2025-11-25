< sekcia Zahraničie
Prešov zrealizuje projekty na školách za sedem miliónov eur
Ako povedal primátor mesta Prešov František Oľha, pripravujú úplne novú energetickú koncepciu mesta.
Autor TASR
Prešov 25. novembra (TASR) - Mesto Prešov v spolupráci so školským úradom a Rozvojovou implementačnou agentúrou mesta Prešov (RIA) pripravuje komplexnú obnovu štyroch základných škôl (ZŠ), ktorá zníži ich energetickú náročnosť a napomôže k ich energetickej sebestačnosti a distribúcii „zelenej“ energie medzi ďalšie školy a mestské budovy. Uplynulý školský rok mesto zrealizovalo na viacerých školách rýchle energetické opatrenia za vyše milión eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Najnovšie schválené projekty, ktoré budú financované z Operačného programu Slovensko v objeme približne sedem miliónov eur, sa zamerajú na komplexnú modernizáciu štyroch školských zariadení v horizonte nasledujúcich dvoch kalendárnych rokov,“ uviedol František Chovanec z RIA.
Najväčšia investícia v objeme takmer tri milióny eur je plánovaná pre najväčšiu prešovskú školu, ZŠ na ulici Československej armády, kde dôjde k zatepleniu obvodového plášťa a strechy, k výmene okien a dverí, modernizácii vykurovania a elektroinštalácie či inštalácii decentrálnych rekuperačných jednotiek. Súčasťou bude aj využitie obnoviteľných zdrojov energie.
Rozsiahle projekty sa týkajú aj troch materských škôl (MŠ) - MŠ Jurkovičova s rozpočtom takmer dva milióny eur, MŠ na Zemplínskej ulici s investíciou 1,1 milióna eur a MŠ prof. Márie Podhájeckej na Bajkalskej ulici s objemom 1,2 milióna eur. Vo všetkých prípadoch pôjde o zateplenie budov, výmenu otvorových konštrukcií, modernizáciu osvetlenia, zlepšenie kvality vnútorného prostredia a podporu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.
Ako povedal primátor mesta Prešov František Oľha, pripravujú úplne novú energetickú koncepciu mesta. Jej súčasťou je napríklad aj budovanie solárnych elektrární na strechách ZŠ, ktoré budú pribúdať pri plánovaných rekonštrukciách.
„Ambíciou je vybudovať pre školy nielen ich energetickú sebestačnosť, ale zároveň dokázať prebytočnú vyrobenú energiu transformovať do ďalších školských objektov, ktoré zatiaľ takúto solárnu elektráreň mať nebudú. Cez víkendy, kedy bude pravdepodobne výroba týchto elektrární presahovať reálnu spotrebu na školských objektoch, budeme vyrobenú energiu presúvať do nabíjacej infraštruktúry pre vozidlá nášho dopravného podniku, čím dokážeme ušetriť nemalé peniaze na výdavkoch za verejnú dopravu,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha.
Prešovské ZŠ budú podľa neho vďaka tomuto projektu schopné vyrobiť také množstvo energie, ktoré by dokázalo zásobovať zhruba 500 domácností počas celého roka. Úspory mesta na energiách sa budú vďaka fotovoltike, ale aj energetickým obnovám škôl, pohybovať na úrovni zhruba 100.000 eur ročne.
