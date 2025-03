Prešovská univerzita chce udržať študentov v regióne

Prešov 19. marca (TASR) - Spôsoby vzájomnej pomoci a motivácie mladých k vysokoškolskému štúdiu nielen za hranicami kraja či krajiny, ale aj doma, boli hlavnými témami stretnutia riaditeľov stredných škôl s vedením Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Mária Dudová - Bašistová, účastníci stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v uplynulých dňoch, prejavili záujem o ďalšie možnosti zlepšenia a zefektívnenia spolupráce.



Na stretnutí sa zúčastnili riaditelia stredných škôl z rôznych častí východného Slovenska. "Chceme sa vám poďakovať, že pomerne veľa študentov si vyberá našu univerzitu aj vďaka vašej neúnavnej práci a spolupráci," vyzdvihol činnosť stredoškolských pedagógov a pracovníkov rektor PU Peter Kónya. Upriamil pozornosť na skutočnosť, že univerzita, samosprávny kraj, mesto i stredné školy by mali mať spoločný záujem o to, aby mladí ľudia mali ambície ostávať v regióne. Jednou z foriem, ako ich tu udržať, je poskytnutie kvalitného štúdia.



"Nová doba si žiada nové spôsoby aj metodiku spolupráce. Je tu priestor pouvažovať o formách možnej spolupráce," doplnil rektor. Zo strany univerzity uviedol ako príklady možnosti návštevy univerzity stredoškolákmi či naopak - návštevy spojené s prednáškami zo strany vysokoškolských pedagógov na pôde stredných škôl.



Súčasťou stretnutia bola prezentácia, ktorá konkrétnejšie priblížila PU. V rámci nej prorektor pre stratégiu a marketing Peter Adamišin poukázal na široké portfólio, ktoré univerzita ponúka, a to nielen v otázke vzdelávania, ale i ďalších ponúk a možností osobného rozvoja.



Paralelne počas stretnutia riaditeľov s rektorom a prorektorom sa konalo v priestoroch univerzity i ďalšie zasadanie. V rámci neho sa stredoškolskí výchovní poradcovia stretli s prorektorkou pre vzdelávanie Ivanou Cimermanovou. Tá im bližšie predstavila jednotlivé fakulty PU a možnosti štúdia, ktoré sú aktuálne v ponuke pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie.



Pozvanie na stretnutie prijalo takmer 40 riaditeľov a výchovných poradcov z rôznych častí východného Slovenska. Zastúpenie mali okrem Prešova napríklad aj Lipany, Michalovce, Snina či Rožňava, a to naprieč rôznymi typmi škôl.



PU má aktuálne 8375 študentov.