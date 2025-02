Prešovský kraj plánuje vo Vranove nad Topľou multifunkčné ihrisko

Vranov nad Topľou 12. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje postaviť multifunkčné ihrisko na streche telocvične Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou. Predpokladaný rozpočet projektu je viac ako 770.000 eur, pričom 70 percent nákladov by malo byť pokrytých z Fondu na podporu športu. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie PSK Daša Jeleňová, pôvodne kraj plánoval vybudovať ihrisko na školskom dvore.



"Vzhľadom na to, že sa v zemi nachádza národná kultúrna pamiatka Vodný hrad, pamiatkový úrad zaťaženie tejto plochy nepovolil," konkretizovala Jeleňová.



Ihrisko na streche má slúžiť prioritne na hodiny telesnej výchovy pre žiakov školy, ako aj športovým klubom a verejnosti. Navrhované športovisko bude nadstavbou na deviatich nosníkoch s hracou plochou pre basketbal, tenis, volejbal a redukovanú hádzanú. Súčasťou bude aj skladovací priestor na mobilné vybavenie ihriska.



"Navrhované riešenie multifunkčného ihriska na streche objektu telocvične bude mať zabezpečený aj bezbariérový prístup, a to zo severovýchodnej strany od Hornozemplínskeho osvetového strediska rampou, čo vytvorí možnosť dvoch únikových východov," doplnila Jeleňová.



Krajskí poslanci na pondelkovom zasadnutí (10. 2.) odobrili projekt aj podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške maximálne 540.400 eur. Predpokladaný termín výstavby po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi je 12 mesiacov.