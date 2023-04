Pressman kritizoval Maďarsko, že bráni rokovaniam NATO s Ukrajinou

Budapešť 26. apríla (TASR) - Je neudržateľné, že sa Maďarsko ako jediná krajina snaží brániť zasadnutiam Výboru NATO-Ukrajina na vysokej úrovni. Vyhlásil to v stredu veľvyslanec Spojených štátov v Budapešti David Pressman, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na server telex.hu.



Diplomat na panelovej diskusii o maďarsko-ukrajinských vzťahoch usporiadanej na pôde amerického veľvyslanectva zdôraznil, že záujmom USA je, aby sa rusko-ukrajinská vojna čo najskôr skončila a aby nastal mier.



Podľa Pressmana musí byť v čase, keď politici požadujú nastolenie mieru, jasné, že dnes môže mier vytvoriť iba jediná osoba. Ak boje totiž ukončí ruský prezident Vladimir Putin, skončí sa vojna. Ak však boje ukončí Ukrajina, bude to znamenať koniec Ukrajiny, podčiarkol veľvyslanec.



Ako dodal, je nezodpovedné naznačovať, že ak by nastalo prímerie, tak by Putin dobromyseľne zasadol k rokovaciemu stolu a súhlasil by so stiahnutím ruských vojsk. "Spojené štáty chcú spravodlivý a trvalý mier. Preto stojíme pri obetiach, teda pri Ukrajine," konštatoval Pressman.



K otázke potláčania práv maďarskej menšiny na Ukrajine, ktorú často otvárajú vysokí maďarskí činitelia, veľvyslanec USA povedal, že jeho krajina berie tieto obavy vážne a že je pripravená spolupracovať v riešení existujúcich problémov. "Povedzte, ako môžeme pomôcť vyriešiť sporné otázky medzi Maďarskom, ktoré je naším spojencom, a naším blízkym partnerom – Ukrajinou," vyzval diplomat.



Podľa jeho slov sú Spojené štáty znepokojené tým, že maďarskí predstavitelia využívajú alianciu NATO ako nástroj na riešenie bilaterálnych problémov.



Pozvanie ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu na rokovanie šéfov diplomacie členských krajín NATO začiatkom apríla v Bruseli podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa porušilo princíp jednoty spojencov v rámci NATO. Na Facebooku šéf maďarskej diplomacie vtedy uviedol, že na stretnutie do Bruselu prišiel v snahe byť konštruktívny. Maďarsko na rokovaní dalo najavo, že akékoľvek integračné snahy Kyjeva podporí iba v prípade, ak Ukrajinci vrátia všetky práva maďarskej menšine žijúcej v Zakarpatskej oblasti, ktoré mali pred rokom 2015.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)