Pressman: Orbánov proruský postoj prekáža aj republikánom

Budapešť 6. apríla (TASR) - Proruský postoj predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána je podľa veľvyslanca Spojených štátov v Budapešti Davida Pressmana neprijateľný aj pre mnohých amerických republikánov. Vzťahy medzi USA a Maďarskom je možné zmeniť, kroky k tomu však musí urobiť Maďarsko. Vyplýva to zo štvrtkového článku v internetovom vydaní denníka Népszava, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Pressman, ktorého denník v utorok odprevadil na návštevu juhomaďarského Segedína, vyjadril presvedčenie, že americko-maďarské vzťahy je možné zlepšiť. Jeho slová však nenechali pochybnosti o tom, ktorá strana by mala zmeniť správanie.



Podľa amerického diplomata je znepokojujúce, že Viktor Orbán začiatkom marca označil Spojené štáty za

"protivníka" Maďarska. Tento druh protiamerickej rétoriky od spojeneckej krajiny je podľa neho bezprecedentný.



Pressman chápe, že aktuálne domáce politické záujmy v Maďarsku sú faktormi zahraničnej politiky. Podľa jeho názoru, keďže ruská invázia na Ukrajinu sa začala 24. februára 2022, v tomto dôležitom a náročnom období nie je vhodné púšťať sa do takýchto hier.



Veľvyslanec Pressman vyčítal Orbánovej vláde, že napriek vojne sa nevzdialila od Ruska. V tom existuje zhoda na americkej politickej scéne, dokonca podľa slov diplomata niektorí členovia opozičnej Republikánskej strany majú k maďarskému vedeniu ešte tvrdší postoj. Pressman z toho vyvodil záver, že Fidesz márne dúfa, že výsledok budúcoročných prezidentských volieb v USA prinesie zmenu v bilaterálnych vzťahoch.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)