Pressman sa po odchode rozlúčil s Maďarmi a Orbánovi zanechal odkaz

Budapešť 14. januára (TASR) - David Pressman, ktorý v pondelok ukončil svoje pôsobenie vo funkcii veľvyslanca Spojených štátov v Maďarsku a odcestoval do vlasti, sa na sociálnej sieti X rozlúčil s Maďarmi. Vláde premiéra Viktora Orbána zanechal odkaz so zásadnými otázkami jej vzťahu k Rusku, Európskej únii a k USA, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Pressman pôsobil v Budapešti od septembra 2022 a Orbánov kabinet často kritizoval.



"Ako môže mať ľud roku 1956 (pozn. TASR: revolúcia Maďarov proti diktatúre a sovietskej okupácii) také srdečné vzťahy s Putinovým Ruskom? Ako môže byť krajina členom Európskej únie, keď je vo vojne s 'Bruselom'? Ako môžete byť spojencom Spojených štátov, keď ste podľa slov premiéra zároveň aj ich 'nepriateľom'?“, formuloval Pressman.



Odchádzajúci diplomat vo svojom príspevku ďalej skonštatoval, že podľa jeho názoru nie je otázkou, kto chce mier, ale to, kto a čo robí pre dosiahnutie skutočného a trvalého mieru.



"Pressman odchádza, avšak politici vycvičení za zahraničné peniaze, korporátne vplyvy napojené na americkú ľavicu, predstavitelia a strany otrocky plniace príkazy bruselskej liberálnej elity reorganizované pod menom TISZA (pozn. TASR: mimoparlamentná strana vedená najsilnejším kritikom premiéra Orbána Péterom Magyarom) tu zostávajú", napísal v pondelok na Facebook predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis.



Vzťahy vlád Spojených štátov a Maďarska sú v posledných rokoch napäté. Washington viní Budapešť, že oslabuje demokratické inštitúcie a štandardy. Veľvyslanec Pressman, ktorý sa otvorene hlási k homosexualite, často kritizoval maďarskú vládu aj za obmedzovanie práv LGBTQ+ ľudí.