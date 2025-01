Pressman ukončil pôsobenie vo funkcii veľvyslanca USA v Maďarsku

Budapešť 13. januára (TASR) - David Pressman ukončil svoje pôsobenie vo funkcii veľvyslanca Spojených štátov v Maďarsku 13. januára 2025 a v tento deň aj opustil Budapešť. Pre server hvg.hu to potvrdilo v pondelok veľvyslanectvo USA v Budapešti. Pressman pôsobil v Budapešti od septembra 2022 a vládu premiéra Viktora Orbána často kritizoval, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Do vymenovania nového veľvyslanca bude jeho povinnosti vykonávať chargé d'affaires David Holmes, uviedlo veľvyslanectvo. Pressman sa do Spojených štátov vracia s prestupom v Londýne.



Server pripomína, že v USA je zvykom, že pri zmene vlády politicky menovaní veľvyslanci automaticky odstúpia zo svojich funkcií. Staronový prezident USA Donald Trump nastúpi do úradu 20. januára, preto sa podľa neho návrat Pressmana domov očakával. Odchádzajúca demokratická administratíva prezidenta Joe Bidena v týchto dňoch zaradila šéfa kabinetu predsedu maďarskej vlády Antala Rogána za údajnú korupciu na sankčný zoznam, dodáva v tejto súvislosti hvg.hu.



"Pressman odchádza, avšak politici vycvičení za cudzie peniaze, korporátne vplyvy napojené na americkú ľavicu, predstavitelia a strany otrocky plniace príkazy bruselskej liberálnej elity reorganizované pod menom TISZA (pozn. TASR: mimoparlamentná strana vedená najsilnejším kritikom premiéra Orbána Péterom Magyarom) tu zostávajú", napísal na Facebook predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis.



Vzťahy vlád Spojených štátov a Maďarska sú v posledných rokoch napäté. Washington viní Budapešť, že oslabuje demokratické inštitúcie a štandardy. Veľvyslanec Pressman, ktorý sa otvorene hlási k homosexualite, často kritizoval maďarskú vládu aj za obmedzovanie práv LGBTQ+ ľudí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)