Prestížne ocenenie za boj za slobodu slova získali dvaja Bielorusi

Berlín 3. júna (TASR) - Laureátmi ceny Prix Voltaire - udeľovanej vydavateľom bojujúcim za slobodu prejavu - sa tento rok stali dvaja Bielorusi, ktorí ušli pred represiami vo svojej krajine a pôsobia v exile. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Porota ocenila vydavateľa a básnika Dmitrija Stroceva (v bieloruštine Dzmitryj Strocav), ktorý bol počas masových demonštrácií v roku 2020, keď demonštranti po sporných voľbách žiadali odstúpenie Západom neuznaného prezidenta Alexandra Lukašenka, zadržaný a uväznený. V súčasnosti pôsobí v Berlíne.



Spolu so Strocevom dostala Voltairovu cenu aj Nadzia Kandrusevičová, ktorá založila vydavateľstvo Koska zamerané na detskú literatúru a preklady do bieloruštiny.



James Taylor z Medzinárodnej asociácie vydavateľov v rozhovore pre agentúru Reuters objasnil, že dvojica bieloruských vydavateľov bola ocenená za osobné riziko, ktoré podstúpili, a za prínos k uchovaniu bieloruského jazyka.



V telefonickom rozhovore pre Reuters 62-ročný Strocev povedal, že prodemokratické protesty pred piatimi rokmi vyvolali v Bielorusku príval básnickej tvorby. Ako represie silneli, básnici odstraňovali svoje diela z internetu, pretože sa báli, že by mohli ohroziť nielen seba, ale aj kohokoľvek, kto ich komentoval alebo klikol na ikonku „páči sa mi to“.



Stroceva v októbri 2020 zatkla bieloruská KGB – jej agenti mu nasadili putá, naložili ho do minibusu s vrecom na hlave, vypočúvali ho a odsúdili na dva týždne väzenia za účasť na nepovolenej demonštrácii. Po prepustení bol ešte dvakrát nakrátko zadržaný a nejaký čas žil v utajení. Do exilu odišiel v roku 2021. V Berlíne založil malé vydavateľstvo Hochroth Minsk ako platformu pre básnikov tzv. neúspešnej revolúcie.



Na knižnom trhu v Bielorusku, ktorému dominujú knihy vydávané v ruskom jazyku a prísne regulácie, boli publikácie vydavateľstva založeného Kandruševičovou po prezidentských voľbách v roku 2020 zhabané a jeho kancelárie zatvorené. Od roku 2022 Kandrusevičová pokračuje vo svojej práci v exile - momentálne žije v Poľsku.



Podobne ako Kandrusevičová sa aj Strocev angažuje v podpore bieloruského jazyka, ale vydáva aj básnikov píšucich po rusky, poľsky, v jidiš alebo po nórsky.



Ruština je v Bielorusku dominantným jazykom už od čias Sovietskeho zväzu, a preto je samotné hovorenie a písanie v bieloruštine aktom odporu, tvrdí Strocev.



Podľa Kandrusevičovej Voltairova cena „potvrdzuje nielen význam vydávania a prekladu kníh pre deti, ale aj vieru v tichú silu slov – otvárať srdcia, formovať mysle a stavať mosty medzi jazykmi, kultúrami a generáciami,“ informoval Reuters.