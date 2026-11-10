< sekcia Zahraničie
Prestížnu Bookerovu cenu získal satirický sci-fi román
Príbeh trinásteho Harrisonovho románu sa odohráva na anglickom pobreží v blízkej budúcnosti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 10. novembra (TASR) - Britský spisovateľ Michael John Harrison získal v pondelok prestížnu Bookerovu cenu za satirický román The End of Everything. Vo veku 81 rokov sa stal najstarším laureátom tohto literárneho ocenenia. Jeho sci-fi dielo vykresľuje postapokalyptickú Britániu a reflektuje obavy spojené s umelou inteligenciou (AI), píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Pre Harrisona, ktorý patrí k výrazným predstaviteľom britskej sci-fi literatúry, išlo o prvú nomináciu na Bookerovu cenu. V konkurencii šiestich finalistov porazil aj autorov Marlona Jamesa, Douglasa Stuarta, Elizabeth Stroutovú a Rebeccu Perryovú.
Porota ocenila najmä mimoriadnu kvalitu Harrisonovho písania a ambicióznosť diela. Predsedníčka poroty Mary Beardová uviedla, že román odráža súčasné politické a spoločenské dianie prostredníctvom vízie budúcnosti.
Príbeh trinásteho Harrisonovho románu sa odohráva na anglickom pobreží v blízkej budúcnosti. Sleduje zberača predmetov na pláži Phillipa Tennenta a jeho tetu Marnie, ktorá trpí demenciou. Ich životy naruší príchod záhadných objektov nazývaných iGhetti, ktoré dokážu napodobňovať ľudí. Po bližšie neurčenej katastrofe sa postavy ocitajú v nejasnom postapokalyptickom svete, v ktorom sa zdá, že európsky kontinent zmizol.
Dielo podľa porotkyne Beardovej nastoľuje otázku, či by ľudia dokázali pochopiť apokalypsu, ak by skutočne nastala. Zároveň odkazuje na brexit, pandémiu ochorenia COVID-19 a prenikanie technológií do každodenného života.
Bookerova cena sa udeľuje od roku 1969 a je určená pre anglicky písané romány vydané v Spojenom kráľovstve a Írsku. Medzi jej predchádzajúcich laureátov patria napríklad autori ako Salman Rushdie, Ian McEwan či Margaret Atwoodová. S cenou je spojená finančná odmena 50.000 libier (59.930 eur).
Jej prvým laureátom bol anglický spisovateľ Percy Howard Newby. Do roku 2013 sa o ňu mohol uchádzať len prozaik narodený v Británii alebo v niektorej z britských kolónií. V roku 2014 bola cena rozšírená a môže ju získať každý román pôvodne napísaný v angličtine.
Pre Harrisona, ktorý patrí k výrazným predstaviteľom britskej sci-fi literatúry, išlo o prvú nomináciu na Bookerovu cenu. V konkurencii šiestich finalistov porazil aj autorov Marlona Jamesa, Douglasa Stuarta, Elizabeth Stroutovú a Rebeccu Perryovú.
Porota ocenila najmä mimoriadnu kvalitu Harrisonovho písania a ambicióznosť diela. Predsedníčka poroty Mary Beardová uviedla, že román odráža súčasné politické a spoločenské dianie prostredníctvom vízie budúcnosti.
Príbeh trinásteho Harrisonovho románu sa odohráva na anglickom pobreží v blízkej budúcnosti. Sleduje zberača predmetov na pláži Phillipa Tennenta a jeho tetu Marnie, ktorá trpí demenciou. Ich životy naruší príchod záhadných objektov nazývaných iGhetti, ktoré dokážu napodobňovať ľudí. Po bližšie neurčenej katastrofe sa postavy ocitajú v nejasnom postapokalyptickom svete, v ktorom sa zdá, že európsky kontinent zmizol.
Dielo podľa porotkyne Beardovej nastoľuje otázku, či by ľudia dokázali pochopiť apokalypsu, ak by skutočne nastala. Zároveň odkazuje na brexit, pandémiu ochorenia COVID-19 a prenikanie technológií do každodenného života.
Bookerova cena sa udeľuje od roku 1969 a je určená pre anglicky písané romány vydané v Spojenom kráľovstve a Írsku. Medzi jej predchádzajúcich laureátov patria napríklad autori ako Salman Rushdie, Ian McEwan či Margaret Atwoodová. S cenou je spojená finančná odmena 50.000 libier (59.930 eur).
Jej prvým laureátom bol anglický spisovateľ Percy Howard Newby. Do roku 2013 sa o ňu mohol uchádzať len prozaik narodený v Británii alebo v niektorej z britských kolónií. V roku 2014 bola cena rozšírená a môže ju získať každý román pôvodne napísaný v angličtine.