Prestížny nemecký vlak SVT Görlitz opäť začne jazdiť po koľajniciach

Magdeburg 23. júna (TASR) - Expresný vlak SVT Görlitz, ktorý kedysi premával z bývalého východného Nemecka do západných destinácií, bude po rokoch reštaurovania opäť premávať. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



„Prvé jazdy s cestujúcimi sú naplánované na september,“ povedal cez víkend hovorca neziskovej organizácie SVT Görlitz Mario Lieb.



Interiér zrekonštruovaného vlaku prvýkrát predstavili verejnosti cez víkend počas dňa otvorených dverí v železničnej opravovni v Halberstadte vo východnom Nemecku. Pri tejto príležitosti sa tvorili dlhé rady a veľa ľudí cestovalo z iných regiónov Nemecka, aby si legendárny vlak mohli prezrieť. Železniční nadšenci jeho obnovu financovali z verejných zbierok.



Testovacie jazdy sú naplánované v nasledujúcich dvoch mesiacoch a po ich absolvovaní by mal vlak získať technické schválenie. SVT Görlitz pod názvom „Vlak pre stredné Nemecko“ absolvuje 40 až 50 jázd ročne a bude si ho možné tiež prenajať.



Ešte pred zánikom Nemeckej demokratickej republiky (NDR) tento vlak spájal Berlín s Prahou a Viedňou ako rýchlik Vindobona, premával tiež do škandinávskych destinácii a pod názvom Karlex a Karola do Karlových Varov.



Podobne ako súčasné vysokorýchlostné vlaky mal aj SVT Görlitz špeciálnu aerodynamickú prednú časť, ktorá vo svojej dobe pútala pozornosť okolia. Vo vtedajšej ČSSR si vyslúžil prezývku Delfín. Súpravu tvorili dva hnacie vozne a dva medziľahlé vozne. Celkovo bolo vyrobených osem vlakov tohto typu, z nich sa čiastočne zachovali iba tri.



Dokázal jazdiť rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu, hoci rýchlostný limit na tratiach bol 120 kilometrov za hodinu, a bol preto považovaný za vlajkovú loď bývalých železníc Deutsche Reichsbahn v medzinárodnej doprave.