Prestrelka medzi stúpencami politických strán si vyžiadala jednu obeť

Tirana 22. apríla (TASR) - Jednu obeť a štyroch zranených si vyžiadala v stredu neďaleko albánskeho hlavného mesta prestrelka medzi podporovateľmi súperiacich politických strán, ku ktorej došlo niekoľko dní pred parlamentnými voľbami. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Podľa miestnych médií došlo k násilnostiam medzi stúpencami vládnucich socialistov a Demokratickej strany Albánska v stredu popoludní v meste Elbasan, približne 35 kilometrov južne od hlavného mesta Tirana. Bezpečnostné zložky zadržali niekoľko osôb vrátane bývalého policajta, ktorý je podozrivý, že zastrelil 56-ročného lekára - podporovateľa socialistov. Podozrivý je údajne členom ochranky jedného z kandidátov Demokratickej strany.



Medzi zranenými, ktorých previezli do nemocnice, boli aj dvaja stúpenci demokratov. Polícia uviedla, že štvrtou zranenou osobou bol policajt, ktorý zasahoval v snahe upokojiť situáciu.



Albánsky premiér Edi Rama vyzval na upokojenie situácie a trpezlivosť a zaviazal sa, že potrestá tých, ktorí sa pokúsili narušiť blížiace sa parlamentné voľby. Veľvyslanectvá EÚ a USA v Tirane nezávisle od seba taktiež vyzvali na pokoj a vyhlásili, že incident sa musí urýchlene vyšetriť.



Približne 3,6 milióna oprávnených voličov si bude v nedeľu 25. apríla voliť 140 nových zákonodarcov podľa nového volebného zákona schváleného vlani v súlade s odporúčaniami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Tá vo februári tohto roku oznámila, že vyšle do Albánska takmer 300 pozorovateľov zo zahraničia, aby monitorovali priebeh parlamentných volieb.



Ako uvádza agentúra AP, dobré hlásenie o priebehu volieb bude pre Albánsko kľúčovou podmienkou začatia rokovaní o vstupe do Európskej únie.



V albánskom parlamente v súčasnosti dominujú ľavicoví socialisti, ktorí by podľa očakávaní mali vo voľbách zvíťaziť.



Voľby v Albánsku dosiaľ vždy sprevádzali spory a poznačili ich nezrovnalosti vrátane kupovania hlasov či manipulácie s výsledkami.