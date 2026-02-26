< sekcia Zahraničie
PRESTRELKA NA MORI: Kubánska stráž zabila ľudí na americkom člne
Agentúra AFP uvádza, že na palube lode boli nájdené útočné pušky, ručné strelné zbrane, zápalné fľaše a iné vojenské vybavenie.
Autor TASR
Havana 25. februára (TASR) - Kubánska pobrežná stráž pri prestrelke s posádkou motorového člna registrovaného v Spojených štátoch zastrelila štyroch ľudí a ďalších šiestich zranila. V utorok to uviedlo kubánske ministerstvo vnútra, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP.
Čln podľa ministerstva spozorovali jednu námornú míľu od Falcones Cay v provincii Villa Clara v centrálnej časti ostrova. Posádka amerického člna začala na blížiacu sa pobrežnú stráž strieľať, pričom poranili kapitána kubánskej lode.
„V dôsledku tohto stretu boli v čase vypracovania tejto správy na strane zahraničných agresorov štyri obete a šesť ďalších zranených,“ uviedlo ministerstvo. Dodalo, že zranení boli evakuovaní a bola im poskytnutá lekárska pomoc. Rezort vnútra upozornil, že bude brániť kubánske teritoriálne vody.
K prestrelke došlo v čase zvýšeného napätia medzi USA a Kubou, ktorá leží asi 160 kilometrov od pobrežia Floridy. Spojené štáty z humanitárnych dôvodov v stredu zmiernili svoje obmedzenia na vývoz venezuelskej ropy pre kubánsky súkromný sektor. V komunistickej krajine od decembra panuje energetická kríza pre americkú ropnú blokádu.
Kuba: Posádka člnu, na ktorý strieľala pobrežná stráž, chcela rozpútať terorizmus
Kubánska vláda v stredu večer miestneho času oznámila, že členovia posádky motorového člna registrovaného v americkom štáte Florida, ktorí začali strieľať na jej vojakov, boli ozbrojení Kubánci žijúci v USA. Tieto osoby sa údajne pokúšali preniknúť na ostrov a rozpútať terorizmus. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Ministerstvo vnútra v stredu informovalo, že kubánska pobrežná stráž pri prestrelke so spomínaným člnom zastrelila štyroch ľudí. Posádka člna začala na blížiacu sa pobrežnú stráž údajne strieľať v blízkosti ostrova. Podľa rezortu utrpelo zranenia šesť ďalších ľudí, ktorí boli evakuovaní a bola im poskytnutá lekárska pomoc.
Kubánska vláda uviedla, že väčšina z desiatich osôb, ktoré sa na lodi nachádzali, „má známu históriu trestnej a násilnej činnosti“.
Celkovo doposiaľ identifikovala sedem osôb z posádky. Dve z nich sú Amijail Sánchez González a Leordan Enrique Cruz Gómez, ktorých kubánske orgány hľadajú „v súvislosti s teroristickými činmi“. Havana uviedla, že zatkla aj Duniela Hernándeza Santosa. Podľa vlády bol „vyslaný zo Spojených štátov, aby zabezpečil prijatie ozbrojených osôb, a v súčasnosti sa priznal k svojim činom“.
Vláda Kuby dodala, že podrobnosti o pasažieroch na člne získala od podozrivých osôb, ktoré zadržala po prestrelke. Agentúre AP sa tieto informácie nepodarilo bezprostredne overiť.
Agentúra AFP uvádza, že na palube lode boli nájdené útočné pušky, ručné strelné zbrane, zápalné fľaše a iné vojenské vybavenie.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ešte predtým potvrdil, že Washington sa snaží zistiť ďalšie podrobnosti. „Naše závery nebudeme zakladať na tom, čo nám povedala (Kuba), a som si veľmi istý, že sa dozvieme celý príbeh o tom, čo sa tu stalo... Akonáhle zozbierame viac informácií, budeme pripravení primerane reagovať,“ uviedol Rubio.
