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PRESTRELKA V MESTE: Zranenia utrpeli traja ľudia vrátane policajta

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V piatok 17. júla 2026 zasahovala polícia v blízkosti miesta streľby v Nørresundby v regióne Severné Jutsko na severe Dánska. Foto: TASR/AP

Zatiaľ nie je známe, kto je treťou zranenou osobou.

Autor TASR
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Kodaň 17. júla (TASR) - V meste Nrresundby na severe Dánska došlo v piatok k streľbe, pri ktorej utrpeli vážne zranenia policajt a ďalší dvaja ľudia vrátane predpokladaného páchateľa. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na miestne médiá, píše TASR.

Polícia zasahovala po nahlásení požiaru v priemyselnej zóne mesta. Oznámenie prijala o 13.39 h. Po príchode na miesto sa policajti dostali pod paľbu a streľbu opätovali, uviedla dánska verejnoprávna stanica DR. Polícia oznámila, že streľba sa skončila približne o 15.00 h. Okolnosti incidentu naďalej vyšetruje.

Zatiaľ nie je známe, kto je treťou zranenou osobou. Zo záberov z miesta incidentu stúpal hustý čierny dym. Dánska polícia zatiaľ neposkytla ďalšie podrobnosti.
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