Prestrelka v Pakistane: Armáda zabila 22 ľudí, zahynulo aj dieťa
Útoky, z ktorých sa k mnohým prihlásila skupina Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP), známej aj ako Pakistanský Taliban, sa v posledných rokoch zintenzívnili.
Autor TASR
Islamabad 24. apríla (TASR) - Pakistanské bezpečnostné sily zastrelili tento týždeň pri zrážkach na severozápade krajiny 22 militantov, oznámila v piatok armáda. Pri prestrelke zahynulo aj jedno dieťa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bezpečnostné sily a orgány činné v trestnom konaní vykonali (v utorok) spoločnú vojenskú operáciu“ vedúcu k „ostrej prestrelke“, v rámci ktorej boli zabití militanti, uvádza sa v armádnom vyhlásení.
Počas prestrelky, ku ktorej došlo v okrese Chajbar neďaleko hraníc s Afganistanom, zahynulo aj jedno dieťa.
Premiér Šáhbáz Šaríf „vyjadril ľútosť nad smrťou 10-ročného dieťaťa, ktoré zahynulo pri nevyprovokovanej streľbe teroristov“, hovorí sa vo vyhlásení jeho kancelárie.
Útoky, z ktorých sa k mnohým prihlásila skupina Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP), známej aj ako Pakistanský Taliban, sa v posledných rokoch zintenzívnili, a to najmä v provinciách hraničiacich s Afganistanom.
Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko militantom TTP a vraj im pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera. Pakistanský a afganský Taliban, bývalí spojenci, sa obrátili proti sebe, keď v roku 2021 prevzal Taliban opäť moc v Kábule.
