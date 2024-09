Prestrelku pri izraelskom konzuláte označila polícia za terorizmus

Mníchov 5. septembra (TASR) - Nemecká polícia v Mníchove vo štvrtok v blízkosti izraelského konzulátu pri prestrelke zabila 18-ročného ozbrojeného muža rakúskej štátnej príslušnosti. Vo štvrtok popoludní polícia označila čin za "teroristický útok", píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Predpokladá sa, že išlo o teroristický útok, ktorý sa týkal generálneho konzulátu Izraela," uviedla bavorská štátna polícia a prokuratúra v spoločnom vyhlásení.



Muž podľa polície strieľal zo starej karabíny s bajonetom vo štvrti Maxvorstadt pri múzeu zameranom na dokumentovanie histórie nacizmu, ktoré sa nachádza neďaleko izraelského generálneho konzulátu.



K incidentu došlo na výročie masakru na mníchovskej olympiáde z 5. septembra 1972, pri ktorom palestínski teroristi zabili 11 izraelských športovcov. "Môže to mať súvis," povedal bavorský premiér Markus Söder.



Osemnásťročného tínedžera rakúske úrady evidovali ako podozrivého islamistu a minulý rok bol polícii nahlásený pre údajné členstvo v extrémistickej skupine, uviedol hovorca rakúskeho ministerstva vnútra.



Mladík údajne len nedávno pricestoval do Nemecka, podľa rakúskeho denníka Standard a nemeckého magazínu Spiegel žil v oblasti rakúskeho Salzburgu.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že mníchovský konzulát bol vo štvrtok v rámci spomienky na tragické udalosti z roku 1972 zatvorený a pri štvrtkovej streľbe nikto neutrpel zranenia.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová označila prestrelku za závažný incident. "Ochrana izraelských zariadení a budov má tú najvyššiu prioritu," vyhlásila.



Izraelský prezident Jicchak Herzog uviedol, že o incidente hovoril so svojím nemeckým partnerom Frankom-Walterom Steinmeierom. "Spoločne sme odsúdili dnešný teroristický útok, sme z neho zdesení," napísal Herzog na sociálnej sieti X a dodal, že v deň výročia masakra na olympiáde "prišiel terorista hnaný nenávisťou a opäť sa pokúsil vraždiť nevinných ľudí".