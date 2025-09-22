Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. september 2025Meniny má Móric
< sekcia Zahraničie

Prestrihnutie káblov na železnici: Polícia nevylučuje politický motív

.
Na snímke cestujúci stoja na letisku Berlín Brandenburg (BER) v nemeckom Schönefelde po kybernetickom útoku na európske letiská v pondelok 22. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Situáciou sa zaoberá špecializovaná policajná jednotka, ktorá už identifikovala predbežné stopy.

Autor TASR
Berlín 22. septembra (TASR) - Nemecká polícia pracuje s alternatívou, že prestrihnutie káblov na železničnom spojení medzi mestami Kolín nad Rýnom a Düsseldorf mohlo mať politický motív. Káble prestrihli neznámi páchatelia v noci na pondelok v blízkosti mesta Leverkusen. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Incident významne narušil dopravu v regióne a podľa polície v súčasnosti nie je možné vylúčiť, že skutok bol politicky motivovaný. Situáciou sa zaoberá špecializovaná policajná jednotka, ktorá už identifikovala predbežné stopy.

AFP v tejto súvislosti pripomína, že Nemecko v uplynulom období postihlo viacero incidentov, ktoré polícia vyšetruje ako prípady sabotáže.

Desaťtisíce ľudí v Berlíne ostali tento mesiac bez elektriny po tom, niekto úmyselne zapálil káble. Polícia v tomto prípade vyšetruje jednu z anarchistických skupín. V auguste zasa krajne ľavicová skupina založila požiar na jednej zo železničných tratí.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre