Prevádzač havaroval v Břeclavi s dodávkou s migrantmi, 21 je zranených

Břeclav 1. októbra (TASR) — Dvadsaťjeden zranených si vyžiadala nehoda dodávky vezúcej nelegálnych migrantov, ku ktorej došlo v sobotu ráno v meste Břeclav ležiacom na juhovýchode Moravy pri hraniciach so Slovenskom. TASR o tom informuje na základe správ serverov tn.cz a denik.cz.



Dodávku riadil prevádzač, ktorý okolo 07.00 h na hraničnom priechode Lanžhot – Brodské nezastavil na kontrolu a začal veľkou rýchlosťou unikať smerom na Břeclav. Tam nezvládol prejazd zákrutou a narazil do dvoch zaparkovaných áut, zvalil dopravnú značku a oškrel dom. V dodávke bolo 29 migrantov zo Sýrie.



"Prevádzač s dodávkou počas prenasledovania narazil úmyselne do policajného auta a snažil sa ho vytlačiť z cesty," povedal Deníku Rovnost policajný hovorca Petr Vala.



"Na mieste sme ošetrili 21 ľudí, šesť z nich je zranených ťažko, zvyšok stredne ťažko alebo ľahko," povedala TN.cz hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová. "Medzi zranenými je aj päť detí," dodala. Ošetrovaných previezli záchranári do nemocníc.



Prevádzač bol zadržaný a po výsluchu v prítomnosti tlmočníka a zistení všetkých okolností prípadu bude spresnená právna kvalifikácia jeho rokovania, uviedla polícia.



Česká polícia začala od polnoci zo stredy na štvrtok vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnych hraníc so Slovenskom, a to na 17 cestných, siedmich železničných a troch riečnych priechodoch i na tzv. zelenej hranici. K tomuto kroku políia pristúpila pre zvyšujúci sa počet migrantov, ktorí cez územie SR a ČR prechádzajú do Nemecka a Rakúska.



Kontroly by sa mali vykonávať minimálne desať dní, teda do 8. októbra, avšak česká vláda môže rozhodnúť o ich predĺžení.



Polícia ČR v sobotu na Twitteri uviedla, že k siedmej hodine 1. októbra bolo zadržaných 345 migrantov, 26 prevádzačov a tri hľadané osoby. Skontrolovaných bolo 20.956 osôb, na Slovensko policajti vrátili 144 osôb.